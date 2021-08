Angebranntes Essen ist der Grund dafür gewesen, dass am Montag kurz nach 20 Uhr ein Brandalarm in einer Gaststätte in Neutrauchburg auslöste. Das teilt die Polizei mit.

Die Freiwillige Feuerwehr, die mit 35 Einsatzkräften angerückt war, konnte nach kurzer Überprüfung Entwarnung geben. Zur Sicherheit war die Gaststätte kurzzeitig geräumt worden.