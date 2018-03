„Angebot muss sich weiter herumsprechen“

Seit dem 2. Dezember besteht in Sigmaringen die Möglichkeit, sich im Gesprächsraum der Herz-Jesu-Kirche im Kloster Gorheim zu einem vertraulichen Gespräch mit einem Seelsorger zu treffen – so auch heute von 16 bis 17 Uhr.

Wie das Angebot der Seelsorgeeinheit Sigmaringen und Laiz-Leibertingen angenommen wird, berichten Pfarrer Ekkehart Baumgartner und Dietmar Rollny im Gespräch. „Das Angebot wird dankend angenommen, muss sich aber noch weiter herumsprechen“, erklärt Pfarrer Dietmar Rollny. Pro Samstag kämen im Schnitt ein bis zwei Leute. „Es gab aber auch schon Tage, an denen zehn Menschen vor unserer Tür standen“, ergänzt Rollny. Durch den strengen Winter sei der Zulauf bei schlechtem Wetter etwas geringer gewesen, da der überwiegende Teil der Hilfesuchenden älter als 50 Jahre und nicht immer gut zu Fuß sei – obwohl das Angebot grundsätzlich von Menschen jeden Alters wahrgenommen werde. „Die Gespräche drehen sich sehr oft um jegliche Art von Lebens- oder auch Glaubensfragen“, sagt Pfarrer Baumgartner. „Konflikte in der Familie, Beziehungsprobleme oder auch verschiedenste Ängste werden hier angesprochen.“ Auch die stark zunehmende Problematik der Überforderung bei der häuslichen Pflege von Familienangehörigen sei ein immer mehr in den Fokus rückendes Thema. „Bei uns darf sich jeder aussprechen. Eine Bewertung nehmen wir jedoch nicht vor und führen auch keine psychologische Beratung durch“, so Baumgartner. Die Pfarrer geben jedoch jegliche Art der Hilfestellung bei der Suche nach den richtigen Anlaufstellen. Mehrere Seelsorger wechseln sich wöchentlich ab. Die Gesprächstermine mit Beichtmöglichkeit und der Name des diensthabenden Seelsorgers können sowohl dem monatlich erscheinenden Fidelisbrief als auch den Ankündigungen der „Schwäbischen Zeitung“ entnommen werden. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.