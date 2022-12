Andreas Schmid als Schulleiter eingesetzt

Mit vielen Gästen und einem bunten Festprogramm der Schülerinnen und Schüler ist Andreas Schmid feierlich als neuer Schulleiter der Schule am Wolfsbühl in Wilhelmdorf eingeführt worden. Laut Pressemitteilung der Zieglerschen befinden sich die sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) des Geschäftsbereichs Hör-Sprachzentrum in einer strategischen Neuausrichtung. Während sich die Leopoldschule in Altshausen mit ihrem Neubau zum „Kompetenzzentrum Hören und Kommunikation“ weiterentwickelt, werde sich die Schule am Wolfsbühl auf den Förderschwerpunkt Sprache konzentrieren.

„Der neue Schwerpunkt Sprache hier war und ist auch immer dein großer Schwerpunkt“, sagte Christiane Stöppler, Geschäftsführerin des Hör-Sprachzentrums der Zieglerschen, zu Andreas Schmid. Dieser dankte unter anderem seinem Vorgänger Jochen Hallanzy.