Andreas Ostertag ist Landesmeister

Die diesjährigen Landeshallenmeisterschaften der Senioren haben im Glaspalast an der Rudolf-Harbig-Straße in Sindelfingen stattgefunden. Einige Leichtathleten aus dem Landkreis Biberach konnten sich bei diesen Seniorenmeisterschaften auf dem Siegertreppchen platzieren. Landesmeister im Stabhochsprung in der Altersklasse M55 wurde Andreas Ostertag von der TG Biberach mit 3,20 Metern. Im Hochsprung musste er sich mit einer Höhe von 1,48 Metern nur aufgrund der höheren Anzahl an Fehlversuchen mit dem zweiten Platz begnügen.

Über die 800 Meter der M60 erlief sich Klaus Kapitza vom SV Ochsenhausen ebenfalls den Vizemeistertitel in 2:40:68 Minuten und setzte über 400 Meter einen dritten Platz in 69:28 Sekunden obendrauf. Ebenfalls über 800 Meter erkämpfte sich Stefan Rasser von der TG Biberach bei den M75 den zweiten Platz und holte sich den Vizemeistertitel in 3:50:79 Minuten.