Andreas Birkle übernimmt die Nachfolge von Walter Märkle beim Mariaberger Geschäftsbereich Wohnen plus

Im Geschäftsbereich Wohnen plus des Vereins Mariaberg gibt es einen Führungswechsel: Nach über 45 Jahren im Dienst des diakonischen Trägers geht laut einer Pressemitteilung Geschäftsführer Walter Märkle Ende April in den Ruhestand. Sein Nachfolger ist Andreas Birkle, der die Leitung des größten Mariaberger Geschäftsbereichs sowie der Mariaberg Hilfen nach Maß zusammen mit Geschäftsführerin Christine Scheel übernimmt.

Andreas Birkle, Jahrgang 1979, ist staatlich anerkannter Diplom-Sozialpädagoge und leitete zuletzt die Stabsstelle Jugendhilfeplanung im Landratsamt Sigmaringen. Hinzu kommen zahlreiche Zusatzqualifikationen in den Bereichen Erlebnispädagogik, Verwaltungswesen und Management sowie Arbeitserfahrung im Kriseninterventionsdienst des Landratsamts Sigmaringen. Der gebürtige Sigmaringer ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Mit seinem Vorgänger Walter Märkle steht er zur Übergabe der Aufgaben im Bereich der Eingliederungshilfe in gutem Kontakt. Anlässlich seines Einstiegs bei Mariaberg wird Birkle in dem Schreiben so zitiert: „Mariaberg gilt als eine der ältesten Komplexeinrichtungen für Menschen mit Behinderung in Deutschland – mit von Beginn an hoch innovativem Ansatz. Seit jeher war die Betreuung und Förderung in Mariaberg durch medizinisch-pädagogische Angebote auf wissenschaftlicher Grundlage geprägt und verwurzelt im christlichen Wertefundament von Liebe und Nächstenliebe. Dieser innovative und wertegebundene Geist ist bis heute sehr präsent und macht Mariaberg zu einer ganz besonderen Perle unter den großen Einrichtungen. Darüber hinaus pflegt Mariaberg trotz seiner Größe eine gewisse familiäre Tradition und strahlt damit eine angenehme Wärme und Herzlichkeit aus. Es ist mir daher eine große Freude und Ehre ab jetzt ebenfalls ein Teil dieser ‚Mariaberger-Familie‘ zu sein, sie mitzuleiten und ihr zu dienen.“

Walter Märkle begann seine Karriere in Mariaberg „ganz klassisch“ aus Überzeugung als Zivildienstleistender, nachdem 1976 sein Einberufungsbefehl kam. Nach dem Einsatz in der Wohngruppe absolvierte er die Ausbildung zum Heilerziehungspfleger. Märkle durchlief in 45 Dienstjahren verschiedenste Stationen innerhalb der Einrichtung, meist bis zur Leitungsfunktion, darunter als Vorsitzender der Mitarbeitendenvertretung von Mariaberg, als Leiter des damaligen „Berufsausbildungswerks Gammertingen“, dann unter anderem als Geschäftsführer der Bereiche Mariaberger Bildung & Service und Mariaberger Ausbildung & Service. Nach seinem Ruhestand bleibt er Mariaberg als langjähriger Leiter des Männerkreises erhalten.

Für seine langjährigen Verdienste um Mariaberg und seine große Verbundenheit zur Einrichtung danken ihm die Vorstände Michael Sachs und Rüdiger Böhm: „Walter Märkle war und ist für uns ein Mariaberger durch und durch. Wir wünschen ihm für den verdienten Ruhestand und seinen neuen Lebensabschnitt alles Gute.“