Andrea hat in der Schuleimmer jemanden an ihrer Seite

Michaela Moeller ist 36 Jahre alt, hat eine abgeschlossene Ausbildung und drückt dennoch die Schulbank – in der dritten Klasse der Grundschule Lindenberg (Kreis Lindau). Auch wenn sie sagt, dabei jeden Tag Neues zu lernen: Um sich selbst fortzubilden, macht sie sich nicht auf den täglichen Schulweg. Lernen soll die elfjährige Andrea. Damit das Mädchen mit Downsyndrom die dritte Klasse einer Regelschule besuchen kann, steht Moeller ihm als Schulbegleiterin zur Seite.

Wie jeden Montagmorgen beginnt auch an diesem um 7.55 Uhr der Unterricht. Und wie an den anderen Montagen auch, startet Grundschullehrerin Birgit Ebner mit ihren Schülern in einem Sitzkreis in die Woche.

Ein blauer Glasstein macht die Runde. Wer diesen in den Händen hält, darf von seinen Erlebnissen vom Wochenende erzählen. Einige Kinder haben bei einem Konzert der örtlichen Musikschule gesungen. Andere haben Weihnachtsschmuck gebastelt. Als eine Klassenkameradin Andrea den blauen Glasstein überreicht, schaut die Elfjährige erst zu Michaela Moeller, die etwas entfernt im Kreis Platz genommen hat. Die Frau mit den kurzen braunen Haaren lächelt. Da beginnt Andrea zu erzählen: Vom Besuch am Wochenende und dem leckeren Käsekuchen. Am Ende wieder der Blick zu Moeller. Die nickt. Andrea grinst und gibt den Stein weiter.

Ein eingespieltes Team

Seit seiner Einschulung begleitet die Erzieherin das Mädchen in die Schule. Das war vor viereinhalb Jahren. Die ersten beiden Klassen haben die beiden zweimal gemacht. Mittlerweile sind Andrea und ihre Schulbegleiterin ein eingespieltes Team. Das ist wichtig. Und auch, dass die Zusammenarbeit mit der Klassenlehrerin klappt.

Bei ihr sitzt seit diesem Schuljahr schließlich immer eine Erwachsene mit im Raum, die ihren Unterricht beobachtet. „Anfangs hatte ich Angst, dass ich mich verstellen würde,“ sagt die junge Lehrerin. Heute macht es ihr nichts mehr aus. Im Gegenteil – Ebner sieht die Schulbegleiterin als unbedingt notwendige Unterstützung. „Andrea kann viel mitmachen, aber nicht alles“, sagt die Klassenlehrerin. In Mathe und Deutsch bereitet sie der Elfjährigen bei bestimmten Themen andere Unterrichtsmaterialien vor. „Aber ohne Schulbegleitung würde es nicht gehen.“

Nicht immer klappt die Zusammenarbeit zwischen Schulbegleiter und Lehrer so gut. An einer anderen Allgäuer Grundschule etwa gab es Krach, weil sich die Schulbegleiterin zu sehr in den Unterricht eingemischt hatte.

Seitens des Bezirks Schwaben, der für die Schulbegleitung in der Region zuständig ist, heißt es jedoch klar: Ein Schulbegleiter ist kein Zweitlehrer, Nachhilfelehrkraft oder Hausaufgabenbetreuer. Vielmehr soll er das hilfsbedürftige Kind unterstützen, damit es dem Unterricht in der Regelschule folgen kann.

So wie Michaela Moeller. Auf dem Stundenplan steht Mathe. Die Lehrerin erklärt die Aufgabe. Die Schüler sollen geometrische Formen legen und in ihr Heft malen. Schon zücken die Drittklässler ihre Buntstifte. Moeller sitzt neben Andrea und schaut ihr zu. Die Schulbegleiterin gibt der Elfjährigen aber nur Hilfestellungen, falls nötig. Leise und geduldig. Noten bekommt Andrea nicht.

Das Mädchen ist fest in die Klassengemeinschaft integriert. Nachmittags trifft es sich mit Mitschülern zum Lernen oder Spielen. Und auch in die Pause muss Moeller sie nicht mehr immer begleiten – das machen die Klassenkameraden. „Die Kinder übernehmen mehr und mehr Verantwortung für Andrea“, berichtet die Schulbegleiterin.

Dadurch wird das Mädchen Schritt für Schritt selbstständiger. Nicht abseits, sondern inmitten der Gesellschaft. Und so kommt die Elfjährige dem von der Schulleiterin Silvia Turnwald formulierten Ziel immer näher: Dass sich das Mädchen später selbstständig im Leben zurecht findet. Dass sie lesen und schreiben und alleine einkaufen gehen kann. Ohne den nach Bestätigung suchenden Blick zu einer Bezugsperson. Zu Michaela Moeller, die ihr lächelnd zunickt.