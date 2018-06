Analyse: Jetzt ist eine Schlichtung vereinbart

Frankfurt/Main (dpa) - 1000 gestrichene Flüge, 100 000 betroffene Reisende: Einen schärferen Streik hat die Lufthansa noch nie erlebt. Doch am Freitagabend zeichnete sich im Tarifkonflikt der Flugbegleiter mit Deutschlands größer Airline dann die Hoffnung auf eine Lösung ab.

Beide Parteien vereinbarten eine Schlichtung zu Fragen wie Vergütung und Gewinnbeteiligung. Über die anderen strittigen Themen wie etwa den Einsatz von Leiharbeitern soll parallel gesprochen werden. Zunächst sind also die Streiks ausgesetzt.

Bereits seit Mittwochabend war in die Auseinandersetzung hinter den Kulissen Bewegung gekommen. Zunächst wurden SMS geschickt, dann gesprochen. Geholfen hat bei der Annäherung die Bereitschaft der Fluggesellschaft, auf die Gewerkschaft Ufo zuzugehen: Deren Chef Christoph Franz kündigte an, man verzichte „einseitig, auf absehbare Zeit und ohne weitere Vorbedingungen auf den Einsatz von externen Kabinencrews in Berlin“. Damit wurde eine wichtige Ufo-Forderung erfüllt.

Über den Schlichter soll bis Ende kommender Woche eine Einigung erzielt worden. Für den Posten kursierten am Freitag bereits erste Namen: Der des früheren SPD-Chefs Franz Müntefering, des Hamburger Ex-Bürgermeister Henning Voscherau (SPD) und des früheren Verfassungsgerichtspräsident Hans-Jürgen Papier. Mit aus der Politik stammenden Schlichtern hat die vielbestreikte Lufthansa schon reichlich Erfahrung. Zuletzt hatte die frühere SPD-Ministerpräsidentin von Schleswig-Holstein, Heide Simonis, im Januar 2011 für die Kabine nur einen kurzen Burgfrieden zimmern können, bei dem die wichtige Tarifstruktur ausgespart wurde.

Ein Schlichter könne nicht bis in die letzten Winkel des Manteltarifvertrags gelangen, hatte der Verhandlungsführer der Lufthansa, Passage-Personalvorstand Peter Gerber, gesagt. Er hatte am Mittwoch eine Schlichtung angeregt, die sich ausschließlich mit Gehältern, Gewinnbeteiligungen und dem langfristig kostspieligen Tarifstufensystem beschäftigt.

Offiziell hat auch Ufo nur zu diesen - allein schon komplexen - Themen gestreikt. Doch im Hintergrund standen die Fragen nach dem bereits erprobten Einsatz von Leiharbeitern und dem Tarifsystem bei der für das kommende Jahr erwarteten internen Billigtochter mit dem Arbeitstitel „Direct4U“. Dass nun darüber parallel zur Schlichtung gesprochen werden soll, wertet die Gewerkschaft als großen Erfolg. „Damit ist die Ufo sehr zufrieden“, sagte ihr Vorsitzender Nicoley Baublis am Freitagabend. Der Gewerkschaft sei es immer um ein Gesamtpaket gegangen.

Etwa 1200 Mitarbeiter der Lufthansa könnten zu „Direct4U“ abgeordnet werden, sie sollen aber ihre alten Verträge behalten, hat das Unternehmen versprochen. Mittelfristig soll laut Gerber bei der Direkttochter aber der viel niedrigere Tarif der Lufthansa-Tochter Germanwings gelten. Ein wenig peinlich für Ufo: Auch diesen angeblich rund 40 Prozent schlechteren Vertrag hat die Kabinengewerkschaft ausgehandelt, aber von einem niedrigen Niveau keine wesentlichen Erhöhungen rausholen können. Zuletzt gab es zum Juli 2011 eine Tabellenerhöhung um 3,5 Prozent und eine Gehaltsstufe mehr.

Nach dem Streik kann die Gewerkschaft nicht mit leeren Händen vor ihre Mitglieder treten. Sie steht bei der Lufthansa im Wettbewerb zu anderen Gewerkschaften, erinnert der Tarifexperte Reinhard Bispinck vom gewerkschaftsnahen Boeckler-Institut im Deutschlandradio. Ufo habe noch bis Januar gemeinsam mit der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi verhandelt. „Aber dann hat Ufo gesagt, wir wollen mehr erreichen.“ Ufo habe sich dem Abschluss nicht angeschlossen, sondern versuche jetzt für ihre Mitglieder mehr durchzusetzen. Langfristig bringe eine Zusammenarbeit der Gewerkschaften mehr.

Mindestens müsse sich die Lufthansa eine Arbeitskampfordnung geben, meint Hagen Lesch, Tarifexperte des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln. Die schnelle Eskalation und die harschen öffentlichen Angriffe gegeneinander zerstörten Vertrauen und Betriebsklima. Offenbar verfügten die Kontrahenten bei der Lufthansa nicht über ein auch im Krisenfall funktionierendes Verständigungssystem hinter den Kulissen, wie es beispielsweise in der Metall- und Elektroindustrie seit langem vorhanden sei.