An Weihnachten könnte es zu Hause Rehrücken geben

Weihnachtszeit ist Schlemmerzeit. Aus diesem Grund schaut die SZ Köchen aus der Region in die Töpfe und holt sich Tipps für ein Weihnachtsmenü, das Sie mal mehr, mal weniger einfach nachkochen können.

Guido Bücheler ist Küchenchef im Gasthof Adler Leitishofen. Für das Adventsmenü der SZ serviert er einen Rehrücken, eingehüllt in einen knusprigen Ciabattamantel, mit Kartoffelkrapfen, Apfelrotkraut und einer grünen Farce. Dabei handelt es sich um eine Füllung, die mit Kräutern, Pilzen, Fleisch und Sahne angerührt wird und der Aromaentfaltung dient. Beim Kauf des Wildes achtet Guido Bücheler auf die Herkunft, setzt auf regionale Produkte, zumeist aus dem Großraum Meßkirch. „Die Gäste fragen ab und an auch, woher das Wild kommt – das ist vielen wichtig“, sagt der Küchenchef.

Exotisch sei der Rehrücken nicht unbedingt, dafür aber überdurchschnittlich beliebt. Leicht überdurchschnittlich ist auch der Preis: Ein Gericht mit Rehrücken liegt im Adler mit 24,50 Euro im oberen Preissegment, ein Rehragout ist mit 16,50 Euro günstiger.

Für das Advents-Testessen steht Bücheler allein in der Küche. Bei vollem Haus, was an Wochenenden und in der Vorweihnachtszeit fast immer der Fall ist, sind aber rund zehn Angestellte im Einsatz. Gefühlvoll streicht er die Farce in den Ciabattamantel, hüllt das Stück Rehrücken hinein und brät das Fleisch in der Pfanne an. Anschließend kommt es zum Garen in den Ofen. „Ente, Gans oder Rind sind beliebte Gerichte zur Weihnachtszeit“, sagt Bücheler, der rund um Heiligabend im Dauerstress ist. „Für die Nachspeise haben wir in diesem Jahr Christstollen-Parfait auf der Karte.“ Auch Zimt und Kardamon kann der Chefkoch empfehlen. Impressionen holt sich Guido Bücheler in der Fachliteratur oder auch in Fernsehshows. „Ich finde Kochsendungen eine gute Sache, weil das Kochen dadurch präsent bleibt. Allerdings wird nur die heile Welt gezeigt und dabei vergessen, dass Kochen auch Knochenarbeit ist.“

Die Kartoffelkrapfen kocht er parallel zum Fleisch. Das Besondere daran ist der Brandteig, der die Kartoffeln luftig werden lässt. Nach gut einer Stunde ist der Tisch gedeckt, das Essen wird serviert. Das Apfelrotkraut duftet, das Fleisch ist zartrosa. Ein Hauch von Weihnachten ist im Adler schon jetzt zu spüren.

Rehrücken im Ciabattamantel für zehn Personen

Zutaten: 1,5 kg parierter Rehrücken, zwei gefrorene Ciabattabrote. Für die Farce: 200g Rehfleisch, 100g Schweinefleisch, verschiedene Kräuter, Pastetengewürz, 200g flüssige Sahne, Salz, Pfeffer. Reh- und Schweinefleisch gut kühlen und in feine Würfel schneiden. Mit der Sahne zu einer Farce mixen. Gefrorenes Ciabatta leicht antauen lassen und möglichst mit der Brotschneidemaschine in ca. 2,5 mm dünne Scheiben schneiden. Die Scheiben nun aneinander auslegen, mit der Farce bestreichen, die Rehfilets auflegen und ins Ciabatta einwickeln. Die eingepackten Rehfilets in der Pfanne von allen Seiten kurz anbraten und dann in den Ofen geben. Bei 150 Grad etwa 15 bis 20 Minuten fertig garen.

Sauce: 1 kg Rehknochen, Rotwein, Brühe, etwas Karotte, Sellerie, Lauch und Zwiebel, 1 EL Tomatenmark, Lorbeer, Nelke, Wacholder, Salz, Pfeffer, Preiselbeeren, Thymian. Die Knochen anbraten, das Gemüse dazugeben und kurz mitrösten. Das Tomatenmark dazugeben und mit Rotwein ablöschen. Gewürze dazugeben und mit der Brühe auffüllen. Anderthalb Stunden köcheln lassen. Die Sauce passieren, nochmals aufkochen lassen, abschmecken und mit kalter Butter binden. Dazu schmeckt Rotkraut. (sz)

Kartoffelkrapfen für zehn Personen

2 kg Kartoffeln abkochen, abschütteln, passieren und würzen. Für den Brandteig 0,35l Milch, 150g Mehl, 75g Butter, vier bis fünf Eier, Salz, Muskat, Pfeffer. Milch, Butter und Salz in einer Kasserolle aufkochen. Das Mehl hinzufügen, die Masse mit einem Spachtel in die Kasserolle geben, bis sie sich vom Boden löst. Die Masse vom Herd nehmen, die Eier nacheinander darunter mischen. Die Masse zusammen mit den passierten Kartoffeln mit einem Löffel zu Klößchen formen. In die mit heißem Fett gefüllte Fritteuse geben. (sz)