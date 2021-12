An Silvester sind in Schussenried Alkohol und Feuerwerk verboten

Die Stadtverwaltung Bad Schussenried will mithilfe einer Allgemeinverfügung dafür sorgen, dass in der Silvesternacht in der Innenstadt nicht gefeiert wird. Damit geht sie noch einen Schritt weiter als das Land Baden-Württemberg. Für den Zeitraum vom 31. Dezember, 15 Uhr, bis zum 1. Januar 2022, 9Uhr, gilt ein Alkohol- und Pyrotechnikverbot auf öffentlichen Plätzen in der Innenstadt.

Mit dieser Allgemeinverfügung werde der Paragraf 17 b der Corona-Verordnung Baden-Württemberg umgesetzt, teilt die Stadtverwaltung schriftlich mit. Gemäß des Paragrafs 17 b Absatz 1 Corona-VO ist in der aktuell geltenden Alarmstufe II der Ausschank und Konsum von Alkohol auf Verkehrs- und Begegnungsflächen in Innenstädten oder sonstigen öffentlichen Orten, an denen sich Menschen entweder auf engem Raum oder nicht nur vorübergehend aufhalten, untersagt. Festgelegt wird in der Allgemeinverfügung auch, auf welchen Flächen das Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen verboten ist. Weitere Informationen dazu sind auf der Internetseite der Stadt zu finden.