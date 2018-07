An Pferdeäpfeln schnuppern hat einen Sinn

Wer glaubt, er könne auch ohne Esel genügend Sinneseindrücke im Wald sammeln, hat sich getäuscht. Die Tierpsychologin Margot Bruns hat sich vor ein paar Jahren in Rimpach bei Leutkirch "einen Lebenstraum erfüllt" und die "Horse und Donkey-Station" gegründet. Sie ist sich sicher, "dass man die Natur zusammen mit einem Tier wie dem Esel intensiver wahrnimmt." Außerdem hat man gleich einen Gesprächsstoff, einen Lastenträger für den Rucksack oder ein Reittier - allerdings nur für Leichtgewichte bis maximal 40 kg. Bis gestriegelt, mit Äpfeln gefüttert, aufgesattelt und diskutiert ist, wer als Erster führt und wer aufsitzt, dauert es ein Weilchen.

Benny, der neunjährige Wallach, ist ganz auf intensive Naturwahrnehmung eingestellt. Alle paar Schritte bleibt er stehen, senkt die Nüstern, mal zu Steinen, mal zu Pferdeäpfeln oder gönnt sich ein Maul voll frischen Grases. "Weil du nicht klar bist, macht er, was er will", erklärt Margot Bruns dem achtjährigen Führer und greift nach dem Strick. Benny nimmt sich Zeit, besonders für die Pferdeäpfel. "Er prüft jetzt, ob er das Pferd kennt." Das tut er wohl, denn kurz nach dem nächsten Reiterwechsel geht's weiter. Mit einer sprichwörtlichen "Esels"-Geduld klärt die Therapeutin über Essgewohnheiten ("Er soll keine Tannen essen, sonst droht eine Kolik, denn er kann sich nicht einfach übergeben") und Verhaltensweisen auf ("Jetzt bleibt er stehen, weil da eine Pfütze kommt, vor der er sich fürchtet").

Wer nicht führt, nicht redet und nicht reitet, hat Muse für die Heidelbeeren am Weg, für Schmetterlinge, die wilde Eberesche und das japanische Springkraut. Kinder schauen meist weniger auf die heimische Flora und Fauna, sondern vertiefen sich gleich in Fachgespräche mit der Tierpsychologin, die früher 20 Jahre lang in der Seelsorge für die katholische Kirche in Freiburg tätig war. "Kann der weinen?", will eins der Kinder wissen. Bruns verneint und erklärt, dass "der aber viel sensibler ist als ein Pferd, 40 Jahre alt werden kann und es nicht mag, wenn Hunde hinter ihm laufen". Benny sei keinesfalls störrisch, sondern nur vorsichtig. Im Gegensatz zum Fluchttier Pferd könne sich der Esel, der im Gebirge und auf Hochplateaus zu Hause ist, ein kopfloses Davonspringen nicht erlauben. Deshalb bleibt er einfach stehen, wenn ihm etwas nicht geheuer ist.

Bruns lebt mit ihrem Mann Heiner, zwei Pferden, fünf Eseln, einem Hund und einigen Hühnern seit einigen Jahren "gern in Rimpach". Da Pachtverträge auslaufen, sucht das Paar aber einen neuen Hof mit Stall. Ein bis zwei Hektar Land würden schon reichen. Sie ist überzeugt, dass man von Eseln lernen und nur mit Einfühlungsvermögen und Selbstvertrauen mit den Tieren umgehen kann.

Daher arbeitet sie "auch mit Prob-lemkindern und Problemtieren" und bietet "Führungskurse für Führungskräfte", "Selbstbewusstseinstraining" und den "Eselführerschein" an. Sie hatte schon ein spastisch gelähmtes Kind, "das auf Benny zum ersten Mal die Faust öffnete, und einen zunächst zweifelnden Manager, der anfangs nur hilflos am Strick zog und das letzte Stück des Weges dann den Arm um den Esel legte". Streicheleinheiten sind inklusive, der Abschied vor dem Stall kann sich hinziehen, aber wie gesagt, bei Eseln darf man es nicht eilig haben.

