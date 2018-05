Ein Reifen an einem Mercedes GLK ist zerstochen worden. Der Wagen war in der Waldhäuser Straße abgestellt, wo der Vorfall am Freitag zwischen 0.40 und 7 Uhr passiert sein muss. Der Schaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Oberkochen unter Telefon 07364 / 955990 entgegen.