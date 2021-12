Reis und tropische Hitze an Heilig Abend

Schwester Isabel aus Neuler lebt seit fast 50 Jahren in Ecuador. Sie hat dort ein Kinderheim gegründet. In einem Bericht an unsere Redaktion schildert sie den unfassbaren Mangel in diesem Land. An Heilig Abend gibt es Reis für die Kinder, doch es gibt auch ein Krippenspiel trotz tropischer Hitze.

Schwester Isabel schreibt: „Am Ende eines einschneidenden Jahres möchte ich alle in meiner alten Heimat herzlich grüßen. 49 Jahre sind es her, seit ich von Neuler mit einem Priester in die Missionsarbeit nach Ecuador aufbrach. Weil dort viele Kinder so sehr leiden, übernahm ich vor 30 Jahren eine „Mutterrolle“ in dem von mir gegründeten Kinderheim. Diese Aufgabe beansprucht mich ganz, so dass ich annehme, erst im Himmel in Ruhestand zu gehen.“

Leider werde auch in Ecuador die Adventszeit vorgezogen: „Alles dreht sich um die Fülle der Glitzerwelt, Konsum und Geschenke. Nur in den Kirchen erinnert der Adventskranz mit vier Kerzen an das Warten auf die Heilige Nacht.“

Warten auf Impfstoff und soziale Gerechtigkeit

Zeit des Wartens sei indessen dort das ganze Jahr über: „Warten auf nicht existierende Sozialleistungen, einen Arbeitsplatz, soziale Gerechtigkeit, ein gesichertes Einkommen, ausreichend Impfstoff, Rückgang von Drogenhandel, weniger Gewalt und auf mehr Sicherheit“, schildert Schwester Isabel die Probleme. „Unsere Heimkinder warten auf Adoption in eine richtige Familie oder ein zurück in ihre Familie. Auf der ganzen Welt gibt es ein großes Warten: Ende von Krieg, eine neue Heimat, von Naturkatastrophen, von Flucht, von Hunger, auf globale Lösungen und auf einen Sinn, der uns trägt“, so die Schwester.

„Warten vor allem auf Verstehen, Zuneigung, Liebe und Friede. Es liegt in den Händen aller Menschen, Hoffnung zu geben und nach gemeinsamen Lösungen zu suchen, damit die Hoffnung sich erfüllen kann.“

Geschlossenen Schulen vergrößern die Probleme

In dem Heim leben momentan über 70 Kinder. Sie werden von der Schwester und ihren Helfern unterrichtet, da die Schulen geschlossen sind. Es wird dort zwar digitaler Unterricht angeboten. Doch: „Das stellt uns vor so viele zusätzliche Probleme und Hindernisse, da wir nicht genügend Notebooks und Drucker haben“, beschreibt Schwester Isabel die Folgen der Corona-Maßnahmen für Schulkinder.

Ein kleines Mädchen wird auf dem Gehsteig gefunden

Weiter gibt Schwester Isabel einen kleinen Einblick in die Fülle ihrer Aufgaben: „Hier ein paar Kinderschicksale: Ein hübsches 12-jähriges Mädchen wird von den Eltern verkauft, in die Prostitution mit Drogen eingeführt. Es gelang ihr auszubrechen und Hilfe zu suchen. Ein kleines Mädchen wird von der Polizei auf dem Gehsteig gefunden. Es weiß nicht, wo die Mutter ist. ,Ich habe seit einer Woche in einem Hauseingang geschlafen und in einem Restaurant erbettelte ich ein wenig zu essen’. Zwei Jugendliche aus Venezuela: Das Mädchen ist 13 und der Junge 14 Jahre. Die Mutter wurde vor einer Woche aus bisher ungeklärten Gründen ermordet. Geschwister: 13 und 1,5 Jahre. Sie lebten in einem Zelt am Strand. Die Mutter ist drogensüchtig. Ein zwei Monate altes Baby, unterernährt und außerdem abhängig durch die Drogen der Muttermilch.“

Schwester Isabel ist selbst immer wieder fassungslos: „Oh, welch erfolgreiches Jahrhundert, aber auch oh trauriges Jahrhundert, wo die soziale Ungerechtigkeit zum Himmel schreit. Welcher Ungewissheit geht diese von Gott abgewendete Welt entgegen?“, so schreibt sie in ihrem Jahresrückblick. Und weiter: „Wir sind in großer Not, denn der Staat hat uns seit vier Monaten wieder nicht bezahlt, obwohl dieser Zuschuss für die Ernährung unserer Kinder, das kostbare Wasser und die teure Babymilch ist.“

Krippenspiel und Christmette bei tropischer Hitze

Den Heiligen Abend versuchen die Helfer für die Kinder so schön wie möglich zu gestalten, auch wenn das Essen einfach ist: „Den Heiligen Abend begehen wir bei tropischer Hitze und einem einfachen Essen mit Reis, wie jeden Tag. Gott sei Dank reicht es für alle Kinder ein kleines Geschenk. Höhepunkt aber ist die Christmette mit dem Krippenspiel unserer Kinder. Gott wird Mensch, geboren in einem Stall. Mit ihren offenen Herzen lieben unsre Kinder das Jesuskind in der Krippe, knien nieder, beten und singen. Jetzt ist Weihnachten! Es gibt für mich Hoffnung, dass ,meine Kinder’ die bei uns erlebte Liebe, Fürsorge, Bildung, Werte und den Glauben in ihrem Leben weitertragen zum Wohle von vielen.“

Zum Schluss wünscht Schwester Isabel: „Von ganzem Herzen ein gesegnetes Weihnachtsfest, ein Jahr der Freude, der Zufriedenheit und des Friedens.“ Sie bedankt sich bei allen, die sie mit Spenden unterstützt haben und bittet um weitere Spenden.

Spendenkonto:

KSK Ostalb, Katholische Kirchenpflege, 73491 Neuler

IBAN: DE 76 6145 0050 0110 0295 00, BIC: OASPDE6AXXX , Kontakt-Telefon: 07961/4457 oder 07366/7265 (Für Spendenbescheinigung bitte unbedingt Adresse angeben)