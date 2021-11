An diesen Tagen wird in Wangens Stadthalle geimpft

Das Impfen in der Wangener Stadthalle geht weiter. Die Oberschwabenklinik (OSK) hat inzwischen neun mobile Impfteams zur Verfügung, die im ganzen Landkreis Erst-, Zweit und Boosterimpfungen mit den Impfstoffen von Biontech, Moderna und Johnson & Johnson anbieten. Deshalb stehen auch in Wangen demnächst mehr Termine an, so die Stadt Wangen.

Impfberechtigt sind alle Personen ab zwölf Jahren. Unter 16-Jährige benötigen eine Begleitung der Eltern. Eine Auffrischungsimpfung ist ab sechs Monaten möglich. Zur Impfung sind Impfbuch, ein Ausweisdokument und falls vorhanden Krankenkassenkarte mitzubringen.

Geimpft wird an den folgenden: 22. November, 29. November, 6. Dezember, 13. Dezember, 20. Dezember sowie am Montag, 27. Dezember. An allen Montagen steht das Impfteam von 9 bis 15 Uhr in der Stadthalle zur Verfügung. Außerdem wird an folgenden Dienstagen in der Stadthalle geimpft: 7. Dezember, 14. Dezember, 21. Dezember und 28. Dezember 2021 jeweils von 12 bis 18 Uhr.

Am Mittwoch, 1. Dezember, wird wie bereits angekündigt, von 7 bis 13 Uhr in der Stadthalle geimpft.

Am Samstag, 27. November, bieten außerdem die Wangener Ärzte Dr. Sabine Danner sowie Dr. Sabine Scheubel und Dr. Alwin Burth von 9 bis 15 Uhr einen Impftag in ihren Praxen im Gesundheitszentrum, Siemensstraße 12, an.