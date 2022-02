An diesen Orten gibt es die besten Kässpätzle der Region

Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten - und noch besser diskutieren. Deshalb gibt es in unserer regionalen Testserie "Schwäbische Sterne" ab sofort einmal pro Woche - immer mittwochs - eine ganz persönlich gefärbte Bestenliste zu Produkten und Angeboten der Region. Folge #12 handelt von den besten Kässpätzle zwischen Oberschwaben und Schwarzwald (und im Nutzervoting dazu den besten Spätzle ohne Käse).

Die drei besten Kässpätzle-Macher:

Ausgewählt von Stefan Fuchs, Politikredakteur und Spätzle-Connaisseur.

Darauf kommt es bei guten Kässpätzle an: Nur wenn der Käse von der Gabel Fäden zieht, ist es genug! Kässpätzle gelten als einfaches, traditionelles Gericht der Hausküche, doch es gibt viele Fallstricke und so manche Spätzle in Restaurants schmecken fad, mehlig, zu trocken oder zu fettig. Das Geheimnis richtig guter Kässpätzle ist natürlich die Menge und die richtige Mischung des Käses. Emmentaler und Bergkäse sind die Klassiker, Variationen gibt es mit Romadur oder Weißlacker. Wichtig sind natürlich außerdem die richtige Konsistenz der Spätzle - weich, aber nicht zu "schlotzig" - und die angedünsteten oder karamellisierten Zwiebeln. Wobei ich ehrlich bin: Richtig lecker ist es einfach nur mit Schmelzzwiebeln und wer glaubt, dass es außerhalb des Allgäus wirklich gute Kässpätzle gibt, der irrt einfach.

Die Top-3-Spätzle aus der Region:

Brauereigasthof Mohren Leutkirch: Hier passt das Ambiente zu den Kässpätzle: Rustikal, aber durchaus mit Pfiff kommt der Teller mit dampfenden Spätzle an. Der Käse zieht die richtigen Fäden, die Portion ist großzügig und das Geschmackserlebnis himmlisch. So müssen gute Spätzle mit einer würzigen Note im Allgäu schmecken!

Zum Hirschen in Scheidegg: Von diesen Kässpätzle war schon Tim Mälzer beeindruckt - und scheiterte beim Nachkochen. Küchenchef Markus Stöckeler ist in der Region zurecht berühmt für seine Kässpätzle nach traditionellem Rezept. Konsistenz und Käse sind natürlich über jeden Zweifel erhaben. Die krossen Zwiebeln sind das I-Tüpfelchen auf dem Teller.

Bei der Oma: Eigentlich wissen wir es doch alle: Die besten Kässpätzle gibt es natürlich immer bei der eigenen Oma! Denn nur dort gibt es den originalen Geschmack aus der Kindheit. Und wenn es irgendwann so weit ist und die Oma das Familienrezept weitergibt, kann man den heiligen Gral der Kässpätzle sogar selbst jederzeit hervorragend nachkochen - vorausgesetzt Eier, Mehl, Wasser, Salz, Zwiebeln und der richtige Käse ist vorhanden. Aber mei - so richtig wie bei Oma schmeckt es halt dann doch nie wieder.

Die drei besten Spätzle-Restaurants - für unsere Follower auf Instagram

Was uns aufgefallen ist: 105 Kommentare hat unsere Frage nach den besten Spätzle (ACHTUNG: Gefragt war hier nicht nach Kässpätzle!) der Region auf Instagram erbracht (Stand 08.02.2022, 09:23 Uhr). Abgesehen von den erwarteten Antworten à la "bei mir natürlich", "bei Mama", "bei Oma" wurden unerwartet viele unterschiedliche Restaurantnamen in der gesamten Region genannt. Gute Spätzle sind also keine Mangelware und es schwingt eben immer eine große Portion Heimatstolz mit. Ein Restaurant wurde dennoch ganze dreimal genannt, fünf weitere wurden immerhin zweimal genannt:

Hotel Gasthof Ochsen, Kißlegg Diesen Platz teilen sich aufgrund Mehrfachnennung: Landgasthof zur Linde Steinhausen; Gasthaus zur Post Kemmerlang; Ravensburg; Landgasthof Hotel Deutsches Haus, Weilheim; Zum Brennerwirt, Wangen im Allgäu sowie ohne festen Standort Heimatliebe Streetfood - ein mobiler Imbiss.

Gratulation allen nominierten Vertretern!

