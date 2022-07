An diesen drei Orten gibt's den besten Döner der Region

Die drei besten Döner der Region:

ausgewählt und bewertet von Yannick Rehfuss, Grischa Beißner und Simon Müller, Volontäre bei Schwäbische.de und angehende Döner-Experten.

Das macht einen guten Döner aus: Der Döner ist aus der Region nicht mehr wegzudenken. Mittlerweile ist das Gericht zum liebsten Fast-Food der Deutschen aufgestiegen und wird täglich millionenfach gegessen. Bundesweit gibt über 15 000 Döner-Imbisse.

Saftig geschnittenes Fleisch, knackiger Salat, dazu noch Blaukraut, Tomaten, Zwiebeln und viel Soße. Alles zusammen in einem knusprigen Fladenbrot - das ist der klassische Döner Kebab, so wie ihn die meisten Menschen kennen und lieben. „Der perfekte Döner ist eine Mischung aus dem Herzblut des „Dönermanns“ sowie qualitative, frischen Zutaten. Das A und O des Döners ist aber die Fleischauswahl“, sagen die Blogger von Dönerkunde Bodensee. Und sie müssen es wissen: Sie sind eine Gruppe bestehend aus fünf Personen, die sich vor einem Jahr das Ziel gesetzt haben, den besten Döner vom Bodensee bis nach Ulm zu finden. Stand heute hat die Gruppe 77 Döner in der Region bewertet.

Für die Experten von Dönerkunde Bodensee ist aber vor allem die Qualität des Dönerfleischs wichtig, die verschiedene Qulitätsstufen aufweisen kann. „Unser Favorit ist reines Scheibenfleisch, auch Yaprak genannt, ohne Hackanteil“, so die Blogger.

Übrigens: Ein echter „Döner Kebap“ darf nur aus Rind-, Kalb- oder Schaf-Fleischscheiben bestehen und der Hackfleischanteil vom Spieß darf maximal 60 Prozent betragen. „Liegt bei einem Spieß der Anteil an Hackfleisch über 60 Prozent, darf der Döner nur als „Drehspieß“ verkauft werden und nicht als Döner Kebap“, erklären die Blogger.

Fakt ist: Nur wenn alle Zutaten beim Döner schmecken, ist er solide und schmeckt. Dann ist der Döner der perfekte schnelle Imbiss, der satt macht und glücklich macht. Tipp noch für Zwiebelliebhaber: Nach einem richtig guten Döner in der Mittagspause, sollte den Kollegen zuliebe immer an einen Kaugummi gedacht werden.

In der Region gibt es viele gute Döner, so dass die Auswahl schwieriger war, als gedacht. Hier das subjektiv amtliche Endergebnis.

1. MS Serce Kebap in Bad Waldsee:

Der große Pluspunkt bei Serce in Bad Waldsee ist das Fladenbrot: Frisch aus dem Ofen ist es außen knusprig und innen weich. Zudem ist es nicht so geschnitten, dass links und rechts der ganze Inhalt raus läuft. Die weiße Soße hat ein ausgezeichnetes, leicht säuerliches Aroma und ist der perfekte Gegenpol zum saftigen Dönerfleisch. Das gibt es bei Serce nicht nur als Rind, sondern auch in der Pute-Option. Ansonsten schmecken Salat, Zwiebeln und Blaukraut lecker, frisch und gut aufeinander abgestimmt. Empfehlung: mit etwas scharf und einem Schafskäse mundet der Döner noch mehr. Ein Döner kostet sechs Euro, im Vergleich zu vielen anderen Imbiss-Buden kann man bei Serce in Bad Waldsee aber auch gemütlich verweilen und vor Ort seinen Döner genießen.

2. Star Pizza Kebap in Sigmaringendorf

Zugegeben: Ein echter Geheimtipp ist der „Star Pizza Kebap“ in Sigmaringendorf nicht wirklich, zu beliebt ist er im Kreis Sigmaringen. Und das völlig zurecht: Für sechs Euro bekommt man einen der besten Döner westlich von Berlin – oder zumindest von Ravensburg. Frisches Gemüse, knackig-zartes Fladenbrot, saftiges Fleisch. Ebenfalls positiv: Der Döner quillt nicht über vor Soße. Auch das Gemüse tropft nicht. Das zeugt von Qualität. Kleiner Tipp: Auf jeden Fall „mit scharf“ bestellen, das gibt dem Ganzen erst die richtige Note!

3. Regenbogen Imbiss in Biberach

Es scheint als sei der Dönerpreis in der Region derzeit festgesetzt. Auch beim Regenbogen-Imbiss in Biberach bezahlt man sechs Euro für einen Döner. Und bekommt dafür einiges geboten: Das Fladenbrot ist sehr knusprig und frisch gebacken. Das Fleisch ist perfekt gewürzt und die anderen Zutaten allesamt sehr frisch. Geschmacklich bekommt der Döner die Bestnote, aber einziger Nachteil: er wird von unten nach oben geschichtet, also ist unten am Ende fast nur Fleisch ohne die leckere Soße.

Der Experten-Stern der Döner-Blogger von Dönerkunde Bodensee:

„Unseren Extra-Stern geben wir nach Weingarten: Einer unserer aktuellen Döner-Favoriten ist der Doya Kebap. Im „Doya Imbissstand“ in der Franz-Beerstrasse in Weingarten findet man einen reinen Scheibenfleisch/Yaprak-Döner (ohne Hackanteil) mit einer guten Gemüseauswahl sowie als Sauce das klassische und würzige Cacik, im frisch gebackenen Bootsform Brot. Als Highlight wird im Doya nach Ende der Zubereitung noch eine Prise Zitrone auf den Döner gepresst, dies gibt dem gesamt Konstrukt noch einen zusätzlichen frischen Kick. Der Döner kostet sieben Euro.“