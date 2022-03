An diesen drei Orten gibt es die besten Brezeln der Region

Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten – und noch besser diskutieren. Deshalb gibt es in unserer regionalen Testserie „Schwäbische Sterne“ ab sofort einmal pro Woche – immer mittwochs – eine ganz persönlich gefärbte Bestenliste zu Produkten und Angeboten der Region. In Folge #14 kommt endlich eine der berühmtesten Spezialitäten aus Schwaben an die Reihe: die Brezel.

+++ Alle Folgen der Schwäbischen Sterne finden Sie hier [Seelen, Leberkäse, Steak, Glühwein, Weihnachtsbier, Cafés, Pizzerien, Gin, Kässpätzle, Veggie-Burger, Berliner, Kuchen, Sportplatz-Würste] +++

Die drei besten Brezeln der Region:

Ausgewertet und bewertet von Verena Pauer, Crossmedia-Volontärin und Laugengebäck-Kennerin. Unterstützung bekommt sie von Christian Reichl, ebenfalls Crossmedia-Volontär und Liebhaber schwäbischer Spezialitäten, dessen Meinung bei der Wahl der Schemmerhofer Brezel das Zünglein an der Waage war.

Darauf kommt es bei einer guten Brezel an: Egal ob Frühstück, Mittagessen oder zum Abendbrot – wenn Brötchen auf dem Tisch stehen, dürfen auch Brezeln nicht fehlen. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz, das ich schon seit Jahren strikt einhalte. Auch, wenn es in der Bäckerei nur um einen Snack für zwischendurch geht, fällt meine Wahl auf die Brezel. Dabei habe ich über die Jahre strenge Kriterien entwickelt, was eine gute Brezel ausmacht.

Fangen wir bei der Farbe an: Ein glänzendes „goldbraun“ sollte es sein. Ist die Brezel matt, ist sie meist trocken. Das gilt auch für zu dunkle Brezeln. Sind sie zu hell, konnte sich das Aroma nicht richtig entfalten.

Kommen wir deshalb zum Geschmack. Eine Brezel besteht klassischerweise aus Mehl, Hefe, Wasser, Salz und Natron für die Lauge. Da das im Geschmackstest nur schwer herauszuschmecken ist, wird hier ein anderer Maßstab zugrunde gelegt.

Da spielt Salz eine sehr wichtige Rolle – auch wenn viele das wieder runter pulen. Aber eine Brezel, die nie mit Salz in Berührung gekommen ist, schmeckt von vornherein fad. Zumindest hinter der Ladentheke sollte deshalb Salz auf der Brezel sein. Was am Ende damit passiert, ist jedem selbst überlassen.

Und der Teig? „Weich“ und „fluffig“ sind die Schlagwörter, die es zu beachten gilt. Wenn das Gefühl entsteht, die Brezel nur mit viel Wasser verdauen zu können, hat sie auf der Bestenliste nichts zu suchen. Die Ärmchen dürfen ruhig etwas fester sein, sollten aber nicht zu Zahnausfall oder Kieferschmerzen führen.

In der Region gibt es sehr viele, sehr gute Brezeln. Die Auswahl ist mir deshalb nicht leicht gefallen. Nach vielen Tests kommt hier mein Ergebnis.

Hier gibt es die Top-3 Brezeln aus der Region:

Bäckerei Peter Sauter in Baienfurt (probiert in der Filiale in Ravensburg): Schon die Farbe stimmt. Sie verspricht eine saftige, luftige und lockere Brezel. Die Kruste ist trotzdem knusprig, ohne aber trocken zu sein. Eine kleine Wundertüte bieten die Ärmchen. Je nach Brezel sind sie manchmal etwas knackiger, manchmal locker. Echtes Bäckerhandwerk eben, eine Prise Unvorhersehbarkeit gehört dazu. Auch das Aroma stimmt. Das macht aus dem Gebäck eine gute Mischung aus salzig und der, den Brezeln eigenen, Süße. Ein Pluspunkt: Laut Website kommen die Zutaten von lokalen Unternehmen. Schon die Farbe überzeugt bei der Brezel der Bäckerei Peter Sauter. (Foto: Verena Pauer) Bäckerei Halder in Scheer: Luftig und trotzdem knackig – das beschreibt diese Brezel gut. Sie fällt durch ihren leichten Teig und die im Verhältnis dazu knackigen Ärmchen auf. Überzeugen kann sie auch mit ihrem Aroma. Das lässt sich wie folgt beschreiben: salzig, mit einem Geschmack von Röstaromen und Lauge. Ein Grund ist dabei bestimmt das gute Verhältnis von Salzmenge zu Brezel. Die Brezel der Bäckerei Halder (rechts): Das Verhältnis von Salz zu Brezel stimmt. (Foto: Privat) Bäckerei Keck in Schemmerhofen: Seit 120 Jahren gibt es die Bäckerei Keck bereits. So lange konnten die Bäcker hier Erfahrung für die Brezel sammeln. Und die ist nicht trocken, sondern manchmal knusprig, manchmal wieder fluffig – und das an den richtigen Stellen. Die Ärmchen sind kross, aber mit weichem Kern. Und wie es sich für eine gute Brezel gehört, ist der Bauch der dickste Teil und wunderbar weich. Die Brezel der Bäckerei Keck in Schemmerhofen. (Foto: Christian Reichl)

+++ Sie sind ganz anderer Meinung als unsere Autorin? Schreiben Sie uns unten in den Kommentaren, was eine gute Brezel für Sie ausmacht – und wo sie zu finden ist. +++

Die drei besten Brezeln der Region – für unsere Follower auf Instagram:

Das ist uns aufgefallen: Die Auswahl an guten Brezeln in der Region scheint sehr groß zu sein. Das wird auch bei einem Blick in die Kommentare auf Instagram klar. Über 70 verschiedene Bäckereien mit den mutmaßlich besten Brezeln können die Followerinnen und Follower nennen. Und das in 332 Kommentaren (Stand: 21.02.2022). Hier sind die meistgenannten der Top-3:

Bäckerei Vorhauer, Baltringen Landbäckerei Heinzelmann, Wolfegg Bäckerei Frick, Weingarten und Ravensburg

Das war der Post zum Voting:

Was ist „Schwäbische Sterne“?

Unsere Redakteure und Mitarbeiter verraten in der Rubrik „Schwäbische Sterne“ jeden Mittwoch „die drei Besten der Region“, vom besten Gin über die beste Pizzeria der Region bis zu Rankings der schönsten Wochenmärkte oder Freizeitattraktionen zwischen Bodensee, Alb und Oberschwaben. Wir garantieren: Die Tipps sind immer subjektiv, niemals gekauft und deshalb absolut authentisch – von Menschen, die die Region und das jeweilige Thema kennen und lieben.

Wann immer möglich werden die „Schwäbischen Sterne“ um Befragungen von unseren Fans auf Instagram zum selben Thema ergänzt - und wir öffnen zu jedem Text die Kommentarfunktion, damit Sie Ihre Meinung zum aktuellen Test verfassen können.