An diesen drei Orten gibt es die beste Schokolade der Region

Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten – und noch besser diskutieren. Deshalb gibt es in unserer regionalen Testserie „Schwäbische Sterne“ ab sofort einmal pro Woche – immer mittwochs – eine ganz persönlich gefärbte Bestenliste zu Produkten und Angeboten der Region. In Folge #18 geht es um ein Lebensmittel, das definitiv jedem schmeckt: Schokolade.

+++ Alle Folgen der Schwäbischen Sterne finden Sie hier [Seelen, Leberkäse, Steak, Glühwein, Weihnachtsbier, Cafés, Pizzerien, Gin, Kässpätzle, Veggie-Burger, Berliner, Kuchen, Sportplatz-Würste, Brezeln, Hofläden] +++

Die drei besten Schokoladen-Manufakturen der Region:

Ausgewertet und bewertet von Jennifer Schuler, Digital-Managerin und Schokoladen-Genießerin. Unterstützung bekommt sie von Kollege Hagen Schönherr, ebenfalls ambitionierter Schokoladen-Vernichter.

Darauf kommt es bei einer guten Schokolade an: Die Schokolade beziehungsweise die Kakaobohne ist wohl das größte Genuss-Geschenk, das uns die Natur gemacht hat. Genau so sollte sie aus meiner Sicht auch behandelt werden. Als etwas Kostbares, das man nur in geringer Dosis konsumiert. Daran sollte sich jeder Genießer halten, denn das Risiko einer Genuss-Inflation ist sonst zu hoch.

Eine Tafel reicht bei mir mindestens eine Woche und wird Rippchen für Rippchen mit geschlossenen Augen genossen. Dabei muss der Schluckreflex mindestens zweimal unterdrückt werden, bis die Schokolade komplett auf der Zunge zergangen ist und ihren vollen Geschmack entfaltet.

Diese Faktoren beeinflussen das Genuss-Erlebnis: Fangen wir bei den Zutaten an. Allen voran die Kakaobohne, aus der später Kakaobutter und Kakaomasse gewonnen werden. Kakaobohnen verfügen je nach Herkunft über einzigartige Aromen und schenken der Schokolade ihren Charakter. Eine weitere wichtige Zutat ist der Zucker. Damit wir beim Genießen ein reines Gewissen haben können, sollten die Kakaobohne und der Rohrzucker fair und direkt bezogen werden.

Weiter geht es mit der richtigen Verarbeitung. Hier wird der Geschmack vom Chocolatier - also dem auf Schokolade spezialisierten Konditor - veredelt, abgerundet und ihr spezifischer Charakter wird hervorgehoben. Dabei spielt auch das Conchieren - das Rühren der geschmolzenen Schokomasse - eine große Rolle. Industriell wird Schokolade meist weniger als drei Stunden gerührt, bei guten Chocolaterien oft bis zu drei Tagen. Das Ergebnis ist schließlich eine Verbesserung des Geschmacks, denn nicht nur Wasser, sondern auch Bitter-Komponenten verflüchtigen sich während der Verarbeitung.

Wie viel Prozent Kakao dürfen es sein? Je höher die Prozentanzahl auf der Tafel, umso weniger Zucker enthält die Schokolade und sie wird zunehmend bitterer. Für mich gilt: Je dunkler, desto besser - doch ab 80 Prozent wird der Geschmack zu bitter. Zwischendurch genieße ich aber auch mal eine 91-prozentige Schokolade und nenne sie dann den "Schnaps unter den Schokoladen". Dabei muss es aber eine hochwertige Schokolade sein, die lange conchiert wurde - denn das gleicht die Bitterstoffe wieder etwas aus.

Und die Konsistenz? Beim Reinbeißen muss es knacken, doch sobald die Schokolade die Zunge berührt, sollte sie zerlaufen und dabei ihre Aromen entfalten. Wichtig: Eine Schokolade gehört nicht in den Kühlschrank. Kalt kommen die Aromen nicht optimal zu Geltung. Am besten im Keller knapp unter Zimmertemperatur lagern.

Getestet wurden sechs verschiedene Schokoladen-Manufakturen, hauptsächlich mit dunkler Schokolade. Dabei habe ich versucht, die Tafeln so pur wie möglich zu vergleichen - teilweise auch mit Nüssen oder Kakao-Splitern.

Hier gibt es die Top-3 Schokolade aus der Region:

Schokoladen J Kombächer, Scheidegg: Hier schmeckt man Leidenschaft ohne Schnickschnack. Die stark glänzende Schokolade zergeht auf der Zunge und hinterlässt eine cremig, samtige, sehr harmonische Kombination aus Aromen mit klar herbem Profil. Die Leidenschaft des Chocolatiers Jürgen Kombächer schmeckt man nicht nur in der Schokolade. Auch ein Besuch im Schokoladenkeller seines Wohnhauses zeigt, dass hier Handarbeit statt Masse produziert wird. Bei meinem ersten Besuch hat er mir mit strahlenden Augen den Unterschied von seiner Schokolade zu Massenware erklärt, ich könnte stundenlang zuhören. Seit dem verbinde ich den Besuch im Skywalk Allgäu mit der Familie gerne mit einem Schokoladeneinkauf. Bei der Schokolade J Kombächer schmeckt man die pure Leidenschaft ohne Schnickschnack. (Foto: Schuler) Schokoladenmanufaktur, Ravensburg: Die knackige Schokolade aus Ravensburg hat einen einzigartigen Geschmack, eine fast schon blumige Note, die ich so bei keiner anderen Schokolade gefunden habe. Das schafft einen klaren Wiedererkennungswert, ist aber auch einfach lecker. Es sind oft Nüsse oder andere Zutaten in den verschiedenen Sorten verarbeitet. Das macht die Schokowelt aus Ravensburg sehr abwechslungsreich. Dennoch steht bei jeder Sorte dabei der Schokoladengeschmack im Vordergrund und hinterlässt langsam schmelzend ein sehr cremiges Aroma. Verkauft wird die Schokolade in einer kleinen Seitenstraße in der Ravensburger Innenstadt von den zwei stets gut gelaunten Chocolatiers, Carlo und Gerlinde - aber bei dem Beruf ist es sicher auch schwierig, schlechte Laune zu haben. Es gibt auch einen Online-Shop. Die knackige Schokolade aus der Schokoladenmanufaktur Ravensburg hat einen einzigartigen Geschmack. (Foto: Schuler/Schönherr) Kevin Kugel Chocolaterie, Sindelfingen: Hier wird die Schokolade vom Deutschen Meister persönlich hergestellt. Die Oberfläche glänzt und spiegelt so schön, dass ich das Gefühl habe mich darin fast selbst erkennen zu können. Der milde Geruch verspricht nicht zu viel. Doch die Kakao-Aromen entfalten sich wunderbar weich auf der Zunge und der fein, herbe, fast etwas fruchtigen Schokoladengeschmack bleibt sehr lange im Mund. Zum Shop kann ich leider nichts sagen, da ich die Schokolade online gekauft habe. Schokoladengenuss vom Deutschen Meister Kevin Kugel in Sindelfingen (Foto: Schuler)

+++ Sie sind ganz anderer Meinung als unsere Autorin? Schreiben Sie uns unten in den Kommentaren, was eine gute Schokolade für Sie ausmacht – und wo sie zu finden ist. +++

Die drei besten Schokoladen-Manufakturen der Region – für unsere Follower auf Instagram:

Das ist uns aufgefallen: Die Meinungen zu guten Schokoladen-Manufakturen in der Region gehen auseinander - doch nur wenige Nutzer können klare Favoriten benennen. Acht verschiedene Manufakturen haben unsere Insta-Followerinnen und -Follower schließlich genannt. Die Chocolaterie Maya hat mit Abstand den ersten und eigentlich auch einzigen wertbaren Platz abgeräumt. Die beiden folgenden Plätze wurden zweimal erwähnt. Hier sind die meistgenannten der Top-3:

Café & Chocolaterie Maya, Biberach Baur Chocolat GmbH & Co. KG, Warthausen Cafe Tiffanys, Ehingen

Das war der Post zum Voting:

Was ist „Schwäbische Sterne“?

Unsere Redakteure und Mitarbeiter verraten in der Rubrik „Schwäbische Sterne“ jeden Mittwoch „die drei Besten der Region“, vom besten Gin über die beste Pizzeria der Region bis zu Rankings der schönsten Wochenmärkte oder Freizeitattraktionen zwischen Bodensee, Alb und Oberschwaben. Wir garantieren: Die Tipps sind immer subjektiv, niemals gekauft und deshalb absolut authentisch – von Menschen, die die Region und das jeweilige Thema kennen und lieben.

Wann immer möglich werden die „Schwäbischen Sterne“ um Befragungen von unseren Fans auf Instagram zum selben Thema ergänzt - und wir öffnen zu jedem Text die Kommentarfunktion, damit Sie Ihre Meinung zum aktuellen Test verfassen können.