An die Tröge, fertig, los

Lippach (mab) – Das Sautrogrennen in Lippach gehört bereits zur Tradition der Dorfplatzhocketse im Ort. Am Pfingstsonntag, 20. Mai, startet um 16 Uhr wieder das besondere Spektakel. Auf der 150 Meter langen Strecke ist Ausdauer und eine besondere Geschicklichkeit gefragt.

Der Wanderpokal ist auf Hochglanz gebracht, die teilnehmenden Mannschaften (hoffentlich) gut durchtrainiert und der neue Schirmherr des Wettkampfs, Bürgermeister Markus Knoblauch, gespannt, wer in diesem Jahr die begehrte Sautrogkrone mit nach Hause nehmen darf.

Eigentlich will das Siegerteam vom letzten Jahr, die Feuerwehr Lippach, ihren schwer verdienten Wanderpokal ja gar nicht hergeben. Doch die Konkurrenz wird den Mannen der Feuerwehr das Leben und Siegen alles andere als leicht machen.

Gefragt sind bei dem Wettkampf gute Teamarbeit, Schnelligkeit und Ausdauer. Ziel beim Sautrogrennen ist es, in einer möglichst schnellen Zeit zu viert einen hölzernen Sautrog geschickt durch einen Hindernisparcour zu manövrieren. Dabei sollte das Team unterwegs so wenige Hindernisse wie möglich reißen und darüber hinaus auch noch wenig Wasser verschütten. Dieses führen die Mannschaften als zusätzliche Erschwernis in zwei flachen Plastikkisten noch mit. Für jedes gerissene Hindernis und jeden verschütteten Liter Wasser werden bittere Strafsekunden fällig. Sieger ist, wer in zwei Durchgängen die Gesamtbestzeit erringt. Das Publikum wird wieder hautnah am Geschehen dabei sein und sein Favoriten-Team lautstark anfeuern. Anschließend geht die Party in der Turn- und Festhalle von Lippach weiter.

Der Montag beginnt mit einem Frühschoppen ab 10 Uhr. Später gibt es Mittagessen mit Steaks und Schnitzel. Zur Unterhaltung spielt der Fanfaren- und Musikzug Lippach. Am Nachmittag können sich die Gäste an der gewohnt umfangreichen und leckeren Kuchentafel bedienen. Das Festende ist gegen 17 Uhr.