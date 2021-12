An der Uniklinik wird geimpft, bis die Spritzen glühen

Von der Erst- bis zur Booster-Impfung sei alles dabei gewesen. In einer gemeinsamen Aktion des Universitätsklinikums Ulm und der Medizinischen Fakultät der Universität sind am Samstag fast 700 Studierende, Mitarbeiter der Uni und der Klinik sowie deren Angehörige gegen das Coronavirus geimpft worden.

Insgesamt waren 25 freiwillige Helfer – davon sieben Ärztinnen und Ärzte und 18 Studierende – im Lehrgebäude „To Train U“ (TTU) im Einsatz und kümmerten sich um Aufklärung, Impfung und Nachbeobachtung. Mit der Aktion wollen Uniklinik und Medizinische Fakultät einen „Beitrag zur Entlastung der Mobilen Impfteams und der regionalen Impfstützpunkte“ leisten, so die Uniklinik in einer Mitteilung am Donnerstag..

Insgesamt wurden 670 Impfungen verabreicht, davon 627 Booster-, 36 Zweit- und sieben Erstimpfungen.

Da die Nachfrage sehr groß war, wurden die Öffnungszeiten des TTU sogar bis 18.30 Uhr verlängert. Uniklinik-Chef Professor Udo X. Kaisers: „Aufgrund der sehr positiven Resonanz können wir uns gut vorstellen, noch weitere Impfaktionen im TTU durchzuführen, dessen Räumlichkeiten sich hervorragend für diesen Zweck eignen.“