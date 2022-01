An der Tankstelle: Autofahrer vergisst Zapfhahn

Am vergangenen Freitag gegen 12 Uhr hta ein zunächst unbekannter Fahrzeughalter seinen PKW an einer Tankstelle in der Hauptstraße in Stimpfach betankt. Nach dem Tankvorgang vergaß der Mann den Zapfhahn aus seinem Tankstutzen zu entnehmen und fuhr los. Hierbei wurde der Zapfhahn abgerissen. Der Fahrer stieg danach aus und versuchte, allerdings in mangelhafter Weise, den Zapfhahn wieder auf dem Schlauch zu befestigen. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Tankstellengelände.

Anhand des Kennzeichens konnte der 40-jährige VW-Fahrer ermittelt und zur Verantwortung gezogen werden. der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.