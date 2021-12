An der Schnittstelle Technik und Wirtschaft

Neben der Lehre möchte die neu berufene Professorin Dr. Nicole Stricker im Studienbereich Wirtschaftsingenieurwesen auch die Forschung im Industrie-4.0-Labor der Hochschule Aalen vorantreiben. Dabei fokussiert sie sich auf aktuelle Themen der Produktionstechnik wie beispielsweise Industrie 4.0, autonome Produktionsplanung, robuste Produktionssysteme sowie intelligente Systeme. Im Industrie 4.0-Labor möchte sie hierfür zunächst die intelligente Simulation des Produktionsablaufs verankern.

Die gebürtige Aalenerin studierte Wirtschaftsingenieurwesen am Karlsruher Institut für Technologie (KIT), wo sie auch promovierte. Die 35-Jährige war während ihres Studiums und ihrer Promotion für mehrere Forschungsaufenthalte unter anderem in China, Ungarn und in den USA. Nach ihrer Promotion arbeitete die Wirtschaftsingenieurin in der Industrieberatung und als Oberingenieurin in der Produktionssystemplanung am KIT. Im Rahmen ihres Industry Fellowship mit der Robert Bosch GmbH verbesserte Stricker ihre Forschungskompetenz direkt am „offenen Herzen der Industrie“.