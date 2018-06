An der Hauptstraße gibt es jetzt einen Weltladen

Dichtes Gedränge hat es am Mittwoch bei der Eröffnung des Weltladens „Asante“ an der Oberen Hauptstraße gegeben. Anstatt Sport-Outfits von Daniel Unger gibt es in dem Ladengeschäft von nun an ein breites Sortiment an Lebensmitteln, Filz- und Lederwaren, Geschenk- und Dekoartikeln, Klangschalen, Trommeln und vieles mehr – natürlich alles aus fairem Handel.

„Ich gratuliere der Stadt zu ihrem ersten Weltladen. Der ist wirklich besonders schön geworden“, sagte Jürgen Menzel nach der offiziellen Eröffnung und Segnung der Räume durch Stadtpfarrer Peter Müller. Der Fairhandelsberater vom Dachverband für Entwicklungspolitik Baden-Württemberg freute sich insbesondere über die große Auswahl an Kaffeesorten und Schokolade. Darunter findet sich auch die „Storchenbohne“, eine Kaffeekreation eigens für die Stadt Bad Saulgau.

Ein leckeres und gleichsam faires Mitbringsel aus dem breiten Sortiment sind auch kleine Schokotafeln der Zotter-Schokoladenmanufaktur. Darauf finden sich etwa Bild- und Textimpressionen der Kur- und Bäderstadt. Das alles geht auf die Initiative der Ladeninhaberin Ilse Wurmser zurück.

Bundesweit gibt es inzwischen 180 Fair-Trade-Städte

Dass sämtliche Produkte aus fairem Handel stammen und in Bioqualität angeboten werden, versteht sich von selbst. Immer mehr Menschen sind bereit, für derlei Qualitätskriterien tiefer in den Geldbeutel zu greifen. Inzwischen gibt es bundesweit bereits rund 180 Fair-Trade-Städte. Doch bis dahin ist es für die Stadt Bad Saulgau noch weit.

„Schön wäre es, wenn Gastronomen in der Stadt fair gehandelten Kaffee ausschenken oder weitere Händler diverse Produkte anbieten würden“, sagt Jürgen Menzel, der sich derlei Aktivitäten auch in den Kliniken vorstellen kann. Ilse Wurmser freute sich über den großen Zuspruch. „Der faire Handel war schon immer mein Thema“, sagt die Ladeninhaberin. „So wertvolle Produkte haben es verdient, dass sie in einem schönen Ambiente präsentiert werden. Das sind wir den Produzenten einfach schuldig.“

Doch es gibt noch mehr Gründe für Wurmsers Entscheidung, den Weltladen zu eröffnen. Sie möchte der Schnelllebigkeit, der Hektik, dem steten Streben nach Wachstum und Überfluss etwas entgegensetzen. „Irgendjemand bleibt doch dabei immer auf der Strecke“, sagt sie.

Mit dem Kauf der „Storchenbohne“ etwa werden Kleinbauern-Kooperativen in Süd-Mexiko nachhaltig unterstützt, deren Kindern wird eine Schul- und Berufsausbildung ermöglicht. Nicht anders ist es bei den Filzwaren, Klangschalen und anderen Accessoires der Firma Akar Fairtrade. „Unsere Produzenten finden anständige Arbeitsbedingungen vor“, sagt Christiane Claren, die zur Ladeneröffnung nach Bad Saulgau gereist war. Die Beschäftigung von Kindern und Akkordarbeit sind tabu.

Der Weltladen Asante ist täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet, samstags von 9 bis 13 Uhr. Asante kommt aus der suahelischen Sprache und heißt „danke“.