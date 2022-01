Amtzell plant neue Flüchtlingsunterkunft in der Ortsmitte

Die Gemeinde plant derzeit eine neue Unterkunft für Geflüchtete mitten in Amtzell. Am Montag hat der Rat erste grundlegende Informationen und Vorschläge der Verwaltung dazu erhalten. Ein Beschluss wurde noch nicht gefasst, dazu muss erst noch einen offizieller Vorschlag erarbeitet werden.

Bürgermeister Clemens Moll machte in der Videositzung deutlich, dass ein solches Vorhaben dringend erforderlich ist. Zum einen kämen derzeit wieder mehr Flüchtlinge im Landkreis Ravensburg an als noch vor einigen Monaten – etwa 80 Personen im Monat. Der Landkreis suche deshalb händeringend nach Unterbringungsmöglichkeiten.

Aufnahmequote aktuell nicht erfüllt

Dringlich sei das Vorhaben auch, weil Amtzell seine im Landkreis vorgesehene Aufnahmequote noch nicht erfülle. „Wir sind mit 14 Personen im Minus oder bei einer Quote von 74,8 Prozent“, sagte Moll und verwies auf eine Statistik des Landkreises. In der Flüchtlingsunterkunft im Ortsteil Korb gebe es keinen Platz für weitere Personen. Daher müsse Amtzell eine neue Unterbringungsmöglichkeit zur Verfügung stellen. „Wenn wir jetzt keinen Standort für eine solche Unterkunft anbieten, dann sind wir ganz vorne dabei, wenn es darum geht, Notunterkünfte auszuweisen“, so der Bürgermeister weiter. Und das wolle man vermeiden, denn womöglich wäre zum Beispiel die Mehrzweckhalle davon betroffen.

Holzständerbauweise vorgesehen

Mit der Landkreisverwaltung sei die Gemeinde daher im Gespräch über eine zweigeschossige Containeranlage für 32 Personen mit etwas mehr als 500 Quadratmeter Wohnfläche in unmittelbarer Nähe der Mehrzweckhalle, also mitten im Ort. „Eine solche Anlage wäre schon aufgrund ihrer Lage gut für Familien geeignet, weil sie gut angeschlossen wäre an die gesamte Infrastruktur im Ort, also ÖPNV, Kindergärten, Schule, Ärzte und Einkaufsmöglichkeiten“, so Clemens Moll. Das Gebäude soll in Holzständerbauweise möglichst auch mit Holzfassade erstellt und an das örtliche Wärmenetz angeschlossen werden.

Kritik an geplantem Standort

Bei der Diskussion äußerten die Gemeinderäte keine grundsätzliche Kritik an diesem Vorhaben, teilweise aber am konkreten Standort und an der Raumaufteilung. Hans Roman (CDU) kann sich für den konkreten Standort vor der Mehrzweckhalle nicht erwärmen, „hinter der Halle gibt es einen weiteren Platz, den ich bevorzugen würde“. Hintergrund für ihn ist, dass der Platz mit Kiesboden für Festivitäten aller Art eigentlich nicht mehr genutzt werden könne. Für das große Jubiläum der Bürgerwehren im Jahr 2024 etwa stünde er dann nicht mehr zur Verfügung. Roman regte außerdem an, zu prüfen, ob auf dem Gebäude eine Photovoltaik-Anlage installiert werden kann.

Für Imelda Schnell und Maria Prinz von der Unabhängigen Liste ist der Platz jedoch „genau der richtige“. Positiv sehen die beiden vor allem, dass mit einem solchen zentralen Wohnort eine Integration der Geflüchteten viel leichter möglich sei als beispielsweise mit der weit von der Ortsmitte gelegenen Unterkunft in Korb. Außerdem entstünden so leichter Kontakte zwischen Einheimischen und Asylbewerbern. „Jeder kann sehen, was da so passiert und abläuft, wir hätten also eine gewisse Kontrolle“, so Prinz.

Diskussion über Raumaufteilung

Adelinde Wanner (Offene Bunte Liste) gab zu bedenken, dass sich die vorgesehene Raumaufteilung mit vielen einzelnen Zimmern auch andernorts häufig nicht bewährt habe. „Die Planung ist auf Männer ausgelegt, und aus anderen Unterkünften wissen wir, dass es da mit solchen Räumlichkeiten schon oft Ärger gegeben hat. Wenn wir vor allem Familien dort ansiedeln wollen, brauchen wir auch eine familiengerechte Planung“, sagte Wanner. Ähnlich sah das auch Arno Leisen (SPD), der dafür plädierte, jetzt nicht „schnell was Billiges“ hinzustellen, sondern die Planung so zu machen, dass „wir auch zehn bis 15 Jahre“ gut damit zurechtkommen. In der Diskussion gingen alle Beteiligten davon aus, dass es sich hier um eine mehrjährige Unterbringungsmöglichkeit handle.

Fertigstellung bis zum 30. September

Bürgermeister Moll räumte ein, dass es einen „optimalen Standort für eine solche Unterkunft wohl nicht geben wird“, die Verwaltung den vorgeschlagenen Standort aber für besser geeignet hält als hinter der Halle. Er erläuterte gleichzeitig, dass es jetzt schnell gehen müsse, denn zum 30. September 2022 müssten die Räumlichkeiten zur Verfügung stehen. Für eine längere Planungszeit bezüglich der Raumaufteilung habe der Landkreis wenig Spielraum. Wegen der Photovoltaik-Anlage sei man bereits im Gespräch mit dem kreiseigenen Immobilienbetrieb, der die Wohnanlage baut.

Moll sicherte zu, dass er die Anregungen mitnehme und prüfe, wie sie berücksichtigt werden können. Er berichtete außerdem, dass der entsprechende Bauantrag derzeit in Arbeit sei und in einer der kommenden Ratssitzungen zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt werde.