Amtzell legt Finanzreserven „in den Köcher“

„Wir sind trotz der Coronakrise finanziell gut durch das Jahr 2021 gekommen“, stellte Amtzells Kämmerer Jürgen Gauß bei der Vorstellung des Finanzzwischenberichts im Gemeinderat erleichtert fest. Auch Bürgermeister Clemens Moll befand: „Das Ergebnis ist besser als erwartet und ich freue mich, dass wir keinen Nachtragshaushalt brauchen.“ Die Gemeinde wird sogar über 800 000 Euro „in den Köcher“ legen können, wie Jürgen Gauß die positiven Rücklagen nannte. Gleichzeitig schüttete er etwas Wasser in den Wein, denn im kommenden Jahr und auch die darauffolgenden rechnet er mit Ausfällen, die durch die zurückgelegten Mittel ausgeglichen werden sollen.

Das positive Ergebnis führt Gauß auf verschiedene Faktoren zurück, so etwa auf weitere Corona-Hilfen auch für die Kommunen, die Einhaltung der Vorgaben des Haushaltsplans durch die kommunalen Einrichtungen und die Gemeindeverwaltung, Einsparungen im Personalbudget beziehungsweise verzögerte Einstellungen und nach wie vor sehr ordentliche Gewerbesteuereinnahmen. Insgesamt flossen 386 000 Euro mehr an Gewerbesteuer in die Amtzeller Kasse als geplant. Das sind allerdings immer noch 513 000 Euro weniger als 2020. Und auch aus dem allgemeinen Finanzausgleich (Gemeinschaftssteuerzuweisung) hat Amtzell 194 000 Euro mehr erhalten.

Warum der Bürgermeister mahnt

„Wir dürfen uns aber nicht täuschen lassen“, so Bürgermeister Moll, „ein Großteil des positiven Ergebnisses kommt dadurch zustande, dass in großem Umfang geplante Maßnahmen verschoben oder nur teilweise umgesetzt werden konnten, also dafür keine oder geringere Ausgaben anfielen“. Diese Ausgaben – etwa Erschließungskosten und Straßenbaumaßnahmen – kommen also 2022 auf die Gemeinde zu.

Bereits 2021 hat die Gemeinde einiges angestoßen. So wurde mit der Umsetzung des Digitalpaktes am Ländlichen Schulzentrum in der Primarstufe begonnen. Es erfolgte der Kauf eines Fahrzeuges für den gemeindlichen Bauhof und die Bestellung eines weiteren. Die Sanierung des Kindergartens St. Johannes wurde gestartet, davon finanziert die Gemeinde 70 Prozent. Die ersten Arbeiten zur Erschließung des Baugebietes Pfärricher Berg-Nord erfolgten, ebenso wie die Abrechnung von Grunderwerb und Erschließung im Baugebiet „Weiler Geiselharz“. Darüber hinaus schreitet der Ausbau der Breitbandinfrastruktur im Innen- und Außenbereich weiter voran.

Keine neuen Kredite nötig

Trotz der Gesamtausgaben von über 829 000 Euro für all diese Maßnahmen bleiben der Gemeinde aus dem Haushaltsplanansatz noch über 356 000 Euro liquide Mittel, so dass derzeit auch keine weitere Kreditaufnahme notwendig ist. Der derzeitige Schuldenstand der Gemeinde liegt bei 1,28 Millionen Euro, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von rund 302 Euro pro Einwohner entspricht.

„Erfreulich ist, dass die Verantwortlichen in der Verwaltung ihre Budgets weitgehend eingehalten haben oder sogar weniger ausgegeben haben“, betonte Jürgen Gauß. Lediglich im Teilhaushalt „Sicherheit und Ordnung“ gab es etwa 44 000 Euro Mehrausgaben, die aber auf coronabedingte Mehraufwendungen zurückzuführen sind. „Hier bleibt uns dennoch ein Minus, das auch durch noch zu erwartende Ausgleichszahlungen von Bund und Land nicht ganz getilgt werden wird.“

Neue Stelenanlage für Urnen nötig

In diesem Zusammenhang nannte Gauß auch überplanmäßige Ausgaben für den Bau einer weiteren Urnenstelenanlage auf dem Friedhof. Dies wurde nötig, weil kaum noch Urnenbestattungskapazitäten in Amtzell zur Verfügung stehen.

Der Gemeinderat verabschiedete nach den Ausführungen des Kämmerers einstimmig seinen Beschlussvorschlag. Der sieht vor allem vor, dass es keinen Nachtragshaushalt geben wird und die über- und außerplanmäßigen Ausgaben bewilligt werden.

In der Gemeinderatssitzung wurde auch die Betriebskostenabrechnung der Stadt Wangen für das Verbandsklärwerk Pflegelberg im Jahr 2020 mit dem daraus resultierenden Anteil der Gemeinde Amtzell von 208 288 Euro zustimmend zur Kenntnis genommen.

Hintergründe des Zwischenfinanzberichts

Seit 2019 überprüft die Kämmerei der Gemeinde Amtzell im November sämtliche Haushaltsplanansätze und vergleicht sie mit den bis zu diesem Zeitpunkt tatsächlich verbuchten und bis zum Jahresende noch zu erwartenden Erträgen und Aufwendungen. Seitdem folgt die Gemeinde nämlich dem sogenannten Doppik-Modell (doppelte Buchführung in Konten) beim Haushalt. Der Haushaltsplan besteht in der Doppik aus dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt, die beide wiederum in Teilhaushalte untergliedert werden. Wer dies für Amtzell nachvollziehen möchte, kann dies über das Bürgerinformationssystem der Gemeinde tun. (www.amtzell.de/de/Rathaus/Gemeinderat/Buergerinformationssystem). Dort findet sich auch eine detaillierte Auflistung der Einnahmen und Ausgaben 2021.