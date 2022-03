Amtseinführung von Pastor Stefan Schörk

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wangen - Nach langer Vakanz hat die Evangelisch-methodistische Kirche (EmK) seit Sonntag, den 20. März, endlich wieder einen Pastor. Und weil dieser seinen Gemeindedienst mitten in einer Umbauphase antritt, überreichte Oberbürgermeister Lang im Namen der Stadt Wangen eine Schaufel. Dazu noch in Anlehnung an Landesgartenschau und Gemeindearbeit einen Rechen. Von den Methodisten erhofft er im Rahmen der Ökumene eine Beteiligung am großen Event 2024. OB Lang ergänzte, dass er glücklich sei, dass die Gemeinde einen Pastor gewählt habe, der nicht langweilig sei.

Von den katholischen und evangelischen Hauptamtlichen übernahm Pfarrer Sauer das Grußwort für den Arbeitskreis christlicher Kirchen (ACK). Aller guten Dinge sind drei, nicht nur bezogen auf die ACK-Mitglieder: Erstens freue er sich, dass Familie Schörk ins Allgäu gekommen sei, zweitens dass die EmK endlich wieder eine Gemeindeleitung habe. Und drittens, dass es in der ACK wieder einen theologischen Ansprechpartner der Methodisten gibt. Sauers Sonntagspredigt passte zudem zur Textlesung des Einführungsgottesdienstes, welcher wegen der über 100 Teilnehmer in der Aula des Gymnasiums stattfand.

Bevor Superintendent Beisswenger den neuen Pastor ins Amt eingeführt und gesegnet hatte, wurde Stefan Schörk durch „Speed Dating“-Fragen vorgestellt, welche Gemeindevertreterin Ilona Greiner ihm stellte. So erfuhren die Anwesenden, dass sein Lieblingsspruch ist: „trachtet zuerst nach Gottes Reich, dann wird Euch alles andere zufallen.“ Und dass es ihn richtig nervt, wenn etwas für seinen Geschmack zu langsam gehe. Als er schließlich noch ein Wort für die Gemeinde sagen sollte, fiel die Antwort kurz aus: „Aufbruch.“

Genau auf das lief dann Stefan Schörks Antrittspredigt zu Lukas 9, 57-62 auch hinaus, die er überschrieb: „Aufbruch aus der Komfortzone!“ Er schwor die Zuhörer darauf ein, dass Kirche Lust machen solle, mit Gott die Ewigkeit zu verbringen. Und das müsse in der Gegenwart spürbar und erlebbar sein. Schließlich fragte er die Gottesdienstbesucher: Wollt Ihr? Gemäß einem eingeblendeten Motto: „Machen ist wie wollen, nur krasser!“ Er forderte heraus: Seid Ihr mit dabei? Und er wäre gespannt, was Gott Gutes mit der Gemeinde Bezirk Allgäu (Wangen und Sonthofen) tun wird.