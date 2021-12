Amtliche Wetterwarnung vor starkem Schneefall am Mittwochmorgen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in einer Unwetterwarnung vor starkem Schneefall und Glätte im östlichen Landkreis Ravensburg und im Landkreis Lindau. Zwischen 8 Uhr und 10 Uhr am Morgen erwartet der DWD zwischen 20 und 30 Zentimetern Neuschnee. Auf den Straßen werde es im gesamten Süden Baden-Württembergs und Bayerns glatt.

Die Wetterexperten mahnen vor allem im morgendlichen Pendelverkehr zur Vorsicht. Straßen könnten teilweise unpassierbar sein und auch die Bahnstrecken könnten betroffen sein. Deshalb ruft der DWD dazu auf alle Autofahrten zu vermeiden.

Bäume könnten brechen

Wetterexperte Roland Roth von der Wetterwarte Süd in Bad Schussenried warnt davor, dass der Regen bereits in der Nacht vom Schwarzwald her einsetze und dann auf den Straßen festfrieren könnte.

Zudem bestehe auch die Gefahr, dass Bäume unter der plötzlichen Schneelast zusammenbrechen.