Amprion lädt zum Dialog ein

Herbertingen (sz) - Der Übertragungsnetzbetreiber Amprion plant den Ersatzneubau der bestehenden Stromleitung zwischen Herbertingen und dem Punkt Boll in Sauldorf. Nun steht die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung in allen Gemeinden dieses Genehmigungsabschnittes an. Die Sprechstunden und Infomärkte finden vom 5. bis zum 7. Juli statt und können ohne Anmeldung besucht werden, teilt Jörg Weber, der Projektsprecher des Unternehmens, mit.

Demnach beginnt Amprion den Dialog bereits in der frühen Planungsphase und weit vor Beginn des eigentlichen Genehmigungsverfahrens. „Dabei wollen wir erste Fragen beantworten und Hinweise aus der Bevölkerung für die weiteren Planungen aufnehmen“, sagt Weber. „Das Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern ist uns wichtig. So können wir unsere Planungen verbessern und Anregungen frühzeitig aufnehmen, bevor sie zu Konflikten werden.“

Die Termine der Amprion-Dialogtour im Überblick: Herbertingen: Bürgersprechstunde am Dienstag, 5. Juli, von 14 bis 15.30 Uhr in der Umspannanlage, Bahnhofstraße 66. Friedberg: Bürgerinfomarkt am Dienstag, 5. Juli, von 17 bis 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus, Steigstraße 1. Hohentengen: Bürgersprechstunde am Mittwoch, 6. Juli, von 14 bis 15.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses, Steige 10. Ostrach: Bürgerinfomarkt Mittwoch, 6. Juli, von 17 bis 19 Uhri n der Buchbühlhalle, Altshauser Straße 9. Wald: Bürgersprechstunde am Donnerstag, 7. Juli, von 10.30 bis 12 Uhr im Ratssaal des Rathauses, Von-Weckenstein-Straße 19. Pfullendorf: Bürgersprechstunde am Donnerstag, 7. Juli, von 14 bis 15.30 Uhr im Ratssaal des Rathauses, Hauptstraße 26. Sauldorf: Bürgerinfomarkt Donnerstag, 7. Juli, von 17bis 19 Uhr im Bürgerhaus, Auenbachstraße 8.

Wer an diesen Terminen keine Zeit für ein persönliches Gespräch hat, kann sich mit Fragen und Anregungen an die kostenlose Amprion-Hotline unter der Rufnummer 0800 / 58 95 24 74 wenden. Sie ist werktags von 8 bis 20 Uhr geschaltet. Informationen zum Projekt stehen zudem online unter www.amprion.net/Netzausbau bereit.

Netzverstärkung am Hochrhein: Die Energiewende erfordert den bedarfsgerechten Ausbau des deutschen Stromnetzes. Die wichtigsten Projekte legt der Gesetzgeber im Bundesbedarfsplangesetz (BBPlG) fest. Dazu zählt auch das Vorhaben Nr. 23 Hochrhein / Herbertingen – Waldshut-Tiengen. Es umfasst den Neubau und die Modernisierung mehrerer Umspannanlagen sowie den Ersatzneubau von Freileitungen auf einer Strecke von 140 Kilometern. Die Übertragungsnetzbetreiber Amprion und TransnetBW setzen das Vorhaben gemeinsam um. Amprion übernimmt dabei unter anderem den Genehmigungsabschnitt von Herbertingen bis zum Punkt Boll in Sauldorf.