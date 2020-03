Ampel umgefahren: 70 000 Euro Schaden

Baienfurt (sz) - In der Nacht zum Montag hat eine Autofahrerin an der Einmündung der Niederbieger Straße in die Altshauser Straße in Baienfurt einen Verkehrsteiler überfahren und dabei eine Ampelanlage zerstört. Das teilt die Polizei mit.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam die Frau mit ihrem Jeep von ihrer Fahrspur ab. Beim Überfahren des Verkehrsteilers mit ihrem Fahrzeug zerstörte sie die dort aufgestellten Verkehrsschilder sowie eine Straßenampel. Den entstandenen Schaden beziffert die Polizei auf 70 000 Euro. Zur Säuberung der Unfallstelle war die Feuerwehr im Einsatz. Das Auto musste abgeschleppt werden.