Ampel soll Gullen-Zufahrt auf die B 32 entschärfen

Mit einem brisanten Verkehrsproblem für die Gemeinde Grünkraut, vor allen Dingen für das Gewerbegebiet Gullen und die Bewohner der Ortsteile Ritteln und Groppach, befasste sich der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung. Um es gleich vorweg zu nehmen, die Einfahrt von der Gemeindeverbindungsstraße aus Richtung Schlier und aus dem Gewerbegebiet Gullen in die B 32 wird durch eine Ampelregelung entschärft, dies beschloss das Gremium einstimmig.

Die Kosten für die Baumaßnahme in Höhe von 45000 Euro werden von der Gemeinde Grünkraut vorfinanziert, da vom Regierungspräsidium Tübingen voraussichtlich erst im Jahr 2012 vorbehaltlich der Priorität für diese Ampeleinrichtung eine Zuweisung erfolgen kann. Sicher, so Bürgermeister Holger Lehr, werden die Kosten aus Mitteln des Bundeshaushaltes übernommen, sodass es sich für die Gemeinde lediglich um eine Zwischenfinanzierung handelt, die teilweise aus laufenden Einsparungen im Haushalt 2011 getätigt werden kann.

Die Ampelanlage soll möglichst schnell gebaut werden, weil es vor allen Dingen durch die Linksabbieger in die B 32 regelmäßig zu längeren Rückstaus aus dem Gewerbegebiet Gullen, in dem rund 1000 Beschäftigte tätig sind, komme, so die Begründung von Bürgermeister Holger Lehr in dem Schreiben an das Straßenbauamt.

Nachdem sich drei Firmen aus dem Gewerbegebiet Gullen schriftlich an die Gemeinde Grünkraut gewandt hatten und auf die unhaltbaren Zustände durch das starke Verkehrsaufkommen auf der B 32 als Autobahnzubringer hingewiesen haben, wurde von Bürgermeister Holger Lehr das Straßenbauamt beim Landratsamt Ravensburg über den Sachstand informiert und um Unterstützung für eine baldige Verbesserung der Verkehrssituation bei der Einfahrt in die B 32 gebeten. Mit Schreiben vom 19. April wurde der Gemeinde mitgeteilt, dass eine Verbesserung der Situation durch die Einrichtung einer Lichtsignalanlage möglich sei. Die Einrichtung eines Kreisverkehrs scheide jedoch wegen der ungünstigen Verkehrsstromverteilung (geringe Verkehrsmenge von der Schlierer Straße) aus.