Ampel am Europaplatz bleibt auch am Wochenende

Lindau (dik) - Bis Donnerstag müssen Lindauer und Gäste noch mit der Ampel am Europaplatz leben. Entgegen der ursprünglichen Planung bleibt die Ampel auch am Wochenende in Betrieb.

Den ganz großen Stau auf dem Festland und auf der Insel wie am Montag gibt es nicht mehr. Wer aber auf die Insel oder wieder runter will, muss zu bestimmten Zeiten eine Viertelstunde mehr Fahrzeit bedenken. Und das gilt auch an diesem Wochenende, 17. und 18. November, wie die Garten- und Tiefbaubetriebe der Stadt Lindau mitteilen. Grund dafür sind die neu verlegten scharfkantigen Bordsteine, die erst in der nächsten Woche abgerundet werden können, wenn auch die Borde an der anderen Seite verlegt sind. Die GTL gehen nach wie vor davon aus, dass die Instandsetzungsarbeiten noch vor Beginn der Hafenweihnacht am kommenden Donnerstag abgeschlossen sein werden. Ein wenig hängt das aber vom Wetter ab, ein schneller Wintereinbruch könnte den Zeitplan noch verändern.