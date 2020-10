Amnesty International erinnert an Lampedusa-Unglück

Lindau (lz) - Kundgebung am Anlässlich des siebten Jahrestag des Bootsunglücks vor Lampedusa findet am Samstag, 3. Oktober, um 14 Uhr, am Lindauer Hafen eine Kundgebung statt: Amnesty International (AI) wirbt dabei für sichere Fluchtwege nach Europa, wie es in einer Pressemitteilung der Lindauer Gruppe der Organisation heißt.

Am 3. Oktober 2013 hat sich ein großes Bootsunglück vor Lampedusa ereignet, so die Mitteilung weiter. Vor der Küste der Insel Lampedusa sank ein mit etwa 545 Flüchtlingen aus Somalia und Eritrea beladener 20 Meter langer Kutter, der aus der libyschen Hafenstadt Misrata kam. Die italienische Küstenwache und einheimische Fischer retteten 155 Überlebende. 366 Menschen kamen nachweislich ums Leben, schreibt AI Lindau. Die Lindauer Gruppe von Amnesty International will nun am siebten Jahrestag an dieses Ereignis erinnern.

Noch immer schotte sich Europa ab, anstatt Menschen in Not zu helfen, beklagt AI in dem Schreiben. Weiter heißt es darin: „Dies zeigen auch auf katastrophale Weise die aktuellen Geschehnisse im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos. Noch immer sind Tausende von Schutzsuchenden nach den Bränden obdachlos und ohne Versorgung. Amnesty International fordert die Bundesregierung und die EU auf, mit der sofortigen Evakuierung der Lager auf den griechischen Inseln zu beginnen und die Geflüchteten aufzunehmen. Damit sich solche Tragödien nicht ständig wiederholen, müssen sichere Fluchtwege für Asylsuchende nach Europa geschaffen werden.“

Des Weiteren setzt sich Amnesty International dafür ein, dass Menschen, die Menschen aus Seenot retten und sie somit unter Umständen vor dem Tod bewahren, nicht behindert, verfolgt und bestraft werden.

So wurde am 2. August 2017 das private Seenotrettungsschiffes „Iuventa“ von italienischen Behörden beschlagnahmt und Ermittlungen gegen zehn Crew-Mitglieder eingeleitet. „Für sie setzen wir uns in einer aktuellen Petition ein“, heißt es in dem Schreiben.

Der Beginn der Veranstaltung ist am Samstag, 3. Oktober, um 14 Uhr vor dem Mang-Turm am Lindauer Hafen. Die Amnesty-Mitglieder fordern dort die Bevölkerung zur aktiven Beteiligung durch Briefe und Petitionen auf.

Um 16 Uhr setzt sich dann der Demo-Zug in Bewegung in Richtung „Menschenrechtsstein“ auf der Hinteren Insel in Bewegung. Dort endet die Veranstaltung um circa 17 Uhr mit einer Abschlusskundgebung.