Amerikanischer Chor singt Spirituals

Der Catawba-Chor aus Salisbury in North Carolina, USA, gastiert im Rahmen seiner Europatournee am Freitag, 20. Mai, in der St. Martinskirche. Der Chor besteht aus rund 50 Studentinnen und Studenten, die in Wangen bei Gastfamilien untergebracht sind. Sie haben in den USA bereits einige Preise bei Musikwettbewerben gewonnen. Zum Repertoire des Chores gehören Spirituals, Hymnen, Psalmen, Bach-Motetten und vieles andere mehr. Der Konzert beginnt um 20 Uhr, der Eintritt ist frei.