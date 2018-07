New York (dpa) - 25 000 Big Macs in 39 Jahren: Der Amerikaner Don Gorske isst nach Angaben des US-Fernsehsenders ABC bis zu zwei Big Macs am Tag. Der 57-Jährige aus Wisconsin hat nun seinen 25 000. verputzt. Gesundheitlich sei er fit, heißt es bei ABC. Gorske hält ohnehin den Rekord im Big Mac-Essen. Keiner vertilgte bislang mehr von dem McDonald's-Produkt.