Schock-Foto: Spezielles Bild vom Gesicht einer Ameise geht viral

Zahlreiche Twitter-Nutzer dürften in den letzten Tagen an einem furchterregenden Bild in ihrem Feed hängen geblieben sein und sich gefragt haben, ob ein neuer Alien-Film in die Kinos kommt - oder es sich um einen Spoiler für eine Kreatur aus einer neuen HBO-Serie handelt.

Doch das 'Monster', dass wohl den einen oder anderen zum schnellen Weiterscrollen gebracht hat, entstammt mitnichten aus CGI-Produktionen, sondern existiert in der realen Welt.

Image from a horror movie? Nope. That’s the very real face of an ant.

An ant.

Image from a horror movie? Nope. That's the very real face of an ant.

An ant.

Now you have to think about that all night.

Den alptraumhaften Ausflug in die Insektenkunde verdankt das Internet dem litauischen Fotografen Dr. Eugenijus Kavaliauskas. Dieser nahm am diesjährigen Nikon-Fotowettbewerb "Small World Photomicrography Competition" mit seinem Bild "Ant" teil, welches die Nahaufnahme des Gesichts einer Ross- oder auch Holzameise durch ein Mikroskop zeigt.

So süß die Krabbler auf uns im Alltag manchmal wirken, so erschreckend erscheint das Bild von Kavaliauskas. Ein massiver Kopf, Nasenschlitze, die einen "Game of Thrones"-Drachen neidisch machen dürften, rot-leuchtende Antennenansätze - die gut als Augen durchgehen - und ein mit vermeintlich spitzen Zähnen gespickter Kiefer runden den Eindruck, dass es die Nutzer hier mit einer Kreatur aus einem Horrorfilm zu tun haben.

Nahaufnahme von Ameise geht im Netz viral

Unter den Accounts, die das Bild auf Twitter geteilt haben, häufen sich die Nutzer-Kommentare. "Ameisen waren die einzigen Insekten, vor denen ich bis jetzt keine Angst hatte - vielen Dank dafür", schreibt eine Nutzerin.

Ein weiterer kommentiert unter Twitter-Seite des amerikanischen Nachrichtensenders CNN "I shared this earlier and said this is what nightmares are made of" (zu Deutsch: Ich habe dieses Bild vorhin geteilt und gesagt, dass das der Stoff ist, aus dem Alpträume sind).

Nutzer JimLeGinge erinnert sich an "Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft" und befindet, der US-amerikanische Film samt Serie seien mit solchen Aufnahmen nicht anzuschauen gewesen:

Doch wie ging eigentlich der Nikon-Wettbewerb für den Fotografen aus? Bei solch einem Twitter-Echo sollte man meinen, dass es Eugenijus Kavaliauskas war, der den ersten Platz abräumte.

Doch Fehlanzeige. "Ant" landete bei dem Wettbewerb nur in der Kategorie "Images of Distinction". Der erste Platz ging in die Schweiz. Grigorii Timin und Dr. Michel Milinkovitch hatten die Vorderpfote des Embryos eines madagassischen Riesengeckos abgelichtet. Hier finden Sie das Foto, dass die Jury am meisten überzeugt hat:

Wer sich der sehr kunstvollen Bilder des Wettbewerbs einmal genauer anschauen möchte, wird auf der Seite des Nikon-Wettbewerbs fündig.