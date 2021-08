Am zweiten Spieltag steht ein bristantes Lokalduell an

Der FC Mengen trifft im Flutlichtspiel am Samstagabend auf Bad Schussenried. Beide Teams aus dem Bezirk Donau möchten ihren glänzenden Saisonstart fortführen. Riedlingen will nach der Auftaktniederlage nun gegen Ochsenhausen punkten. Ostrach empfängt den Tabellenführer aus Mietingen und will gegen einen spielstarken Gegner den Fehlstart in die neue Landesligasaison verhindern.

Im Abendspiel der Landesliga IV kommt es zu einem packenden Lokalderby, welches noch bis vor wenigen Jahren in der Bezirksliga stattfand. Am Samstagabend um 19 Uhr empfängt der FC Mengen den FV Bad Schussenried. Zum Saisonauftakt vergangener Woche konnten beide Mannschaften die vollen drei Punkte klarmachen. Während Mengen in Straßberg einen knappen 0:1- Sieg erzielte, konnte der FVBS recht souverän im ersten Heimspiel der Saison den Lokalrivalen FC Ostrach mit 3:1 in die Schranken weisen.

FCM-Coach Topalusic war dabei in großem Maße zufrieden mit seinen Schützlingen, sah allerdings auch noch Verbesserungspotenzial: „Den Start haben wir letzte Woche verschlafen, das darf uns gegen Bad Schussenried nicht passieren. Zudem konnten wir unseren offensiven Fußball nicht immer konsequent wie gewünscht durchbringen, oftmals hat die spielerische Leichtigkeit gefehlt. Daher ist auf jeden Fall noch Potenzial vorhanden für Samstag.“ Personell gibt es beim FC Mengen einige Änderungen. Patrick Klotz kehrt wieder in den Kader zurück, während Max Schuler nach starker Vorbereitung urlaubsbedingt ausfallen wird, selbes gilt für Dominik und Yannik Merk. Zudem wird Mengen von Anfang an mit Andreas Knoll als Schlussmann starten, da Stammtorhüter Tamino Eisele gegen Straßberg des Feldes verwiesen wurde. Knoll, der vorwiegend nur noch als Torwarttrainer beim FCM agiert, präsentierte sich schon nach seiner Einwechslung als wahrer Rückhalt, weshalb die Hausherren sich um diese Position keine Sorgen machen dürften.

Zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison ist noch kein klarer Favorit für dieses Aufeinandertreffen auszumachen. Die Zuschauer dürfen sich auf ein umkämpftes Derby einstellen. Beide Mannschaften führen einen sehr offensiven Spielstil, abwartende und planlose Spielzüge sind sehr selten zu sehen. „ Ein torloses Remis werden wir sicherlich nicht sehen. Gerade der FC Mengen kann gar nicht anders, als offensiv zu spielen.“ Es bleibt nun also abzuwarten, ob die Sturmreihe um die Topscorer Alexander Klotz oder die um Felix Bonelli die Oberhand gewinnen wird. Das Lokalderby wird zudem zahlreiche Fans anziehen. Bereits im ersten Heimspiel der Saison gegen den Verbandsligisten SSV Ehingen-Süd konnte die 500er- Marke geknackt werden. Gleiches gilt auch für das kommende Fluchtlichtspiel am Samstagabend. „Die Leute sind hungrig auf die neue Saison und freuen sich enorm, endlich wieder Fußball sehen zu dürfen. In jedem Fall lohnt es sich auch am Samstag, bei diesem tollen Derby dabei zu sein“, fügte Topalusic hinzu.

Der TSV Riedlingen empfängt im ersten Heimspiel der Saison am Samstagnachmittag den SV Ochsenhausen. Nach den jeweiligen Auftaktniederlagen hoffen nun beide Teams auf den ersten Dreier der Saison. Während Riedlingen gegen den FV Biberach 0:3 verlor, musste sich der SV Ochsenhausen gegen Dettingen/Iller mit 0:2 geschlagen geben. Nun werden beide Mannschaften auf einen Sieg pochen, um einen möglichen Fehlstart in die neue Saison zu unterbinden. Riedlingens Coach Hans Hermanutz konnte aus der Niederlage einige Lehren ziehen: „ Obwohl wir die Spielanlagen dazu haben, wurden diese vergangene Woche nicht vernünftig genutzt. Wir müssen wieder flexibler werden und uns vor allem so schnell wie möglich vom Ball trennen. Ich möchte wieder einen Spielstil sehen ohne viele Ballkontakte.“

Die Personalsituation bei Riedlingen sieht für die kommende Herausforderung allerdings nur wenig rosig aus. Durch die Urlaubszeit fehlen zwei enorm wichtige Leistungsträger, nämlich Pascal Schoppenhauer und Dennis Altergot. Hierfür muss Hermanutz nun eine effiziente Lösung entwickeln und mit einer gewissen Portion Kreativität die personellen Ausfälle kompensieren. Für Riedlingen ist Ochsenhausen ein noch relativ unbeschriebenes Blatt. „ Bisher haben wir noch kein allzu großes Bild vom kommenden Gegner. Ich stelle mich allerdings auf eine strukturierte Mannschaft ein mit einer starken Sturmreihe“, berichtete Hermanutz. Die Gäste aus Ochsenhausen konnten sich personell in der Sommerpause eindrucksvoll verstärken, allen voran mit David Stellmacher konnten die Gäste einen gestandenen und erprobten Landesligaakteur vom Konkurrenten SV Dettingen/Iller loseisen.

Der TSV Riedlingen bewies in der vergangenen Saison viel Spielwitz und bot einen beeindruckenden Fußball dar. Dies sollte auch am Samstagnachmittag wieder etliche Zuschauer in die Stadien locken. „ Ich rechne fest mit mehr als 500 Zuschauern. Nach dieser schier endlosen Pause sitzen die Leute auf heißen Kohlen und wollen endlich wieder Fußball sehen“. Der Andrang in Riedlingen erwies sich bereits vergangene Saison als enorm, beispielsweise strömten bei der Partie gegen den FV Biberach bis zu 1000 Leute an den Sportplatz.

Während der FC Ostrach das Auftaktspiel gegen Bad Schussenried mit 3:1 verlor, gelang den Gästen aus Mietingen der höchste Sieg des ersten Spieltags. Gegen den TSV Eschach ging der SVM mit 4:1 als Sieger hervor und konnte so die ersten drei Punkte bejubeln. In Ostrach gilt es nun vor allem individuelle Fehler abzustellen, um so Gegentore zu verhindern. „ Der FCO hat per se kein fatales Spiel gegen Bad Schussenried abgeliefert. Trotz der Niederlage war unsere Leistung grundsolide. Letzten Endes haben uns simple individuelle Fehler einen Punktgewinn oder gar den Sieg gekostet. Einer grundlegenden Änderung im Spielstil bedarf es nicht“, berichtete FC Ostrach-Trainer Alexander Fischer. Mit einer konzentrierten Leistung soll nun der Aufschwung gegen Mietingen geschafft werden und der erste Sieg eingefahren werden.

Der SV Mietingen gilt als sehr spielstarkes Team, welches wohl versuchen wird, von Anfang an das Spiel an sich zu reißen und tonangebend zu sein. „ Mit der Liga bin ich noch nicht wirklich vertraut. Ich denke allerdings, dass uns Mietingens Spielstil liegen wird. Da haben wir gegen tiefstehende, abwartende Mannschaften meist mehr Probleme, da diese wenig an der Spielgestaltung interessiert sind, sondern nur auf Konter ausgelegt sind“, fügte Fischer hinzu. Ostrach hat trotz der Auftaktniederlage eine blendende Ausgangslage. Personell ist der FCO dieses Jahr sehr breit aufgestellt und kann potenzielle Ausfälle qualitativ kompensieren. Die einzigen nennenswerten Ausfälle für das Spiel am Samstag sind Yannick Ender und Luis Eberle, die beide urlaubsbedingt ausfallen. Zu Beginn der Saison können die Übungsleiter meist noch aus den Vollen schöpfen, da die Verletzungsmiseren oftmals erst im Laufe der Saison mit wachsender Belastung eintreten werden.

Im ersten Heimspiel der Saison will Ostrach nun voll angreifen und einen Fehlstart verhindern. Schlüssel zum Erfolg wird eine konzentrierte Leistung sein, die auch unter dem Mietinger Druck standhält. Alexander Fischer kann auf einen breiten Kader zurückgreifen und wird so auch in der Urlaubszeit eine schlagkräftige Truppe zusammenstellen, die dem derzeitigen Tabellenführer Paroli geben wird. Aufgrund der drohenden Hitze an diesem Spieltag werden wohl nicht allzu viele Zuschauer den Weg ins Stadion wagen. Alexander Fischer rechnet dennoch mit einer guten Besetzung von 200 bis 300 Zuschauern.