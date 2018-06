Am Wochenende ist Markttreiben in Schmidsfelden

Zum 15. Mal findet am Muttertagswochenende im historischen Glasmacherdorf Leutkirch-Schmidsfelden das große Markttreiben statt.

Veranstalter ist die Heimatpflege Leutkirch, ein Verein, der das wohl letzte historische Glashüttengebäude in Deutschland vor dem Verfall gerettet hat und als lebendiges Glasmuseum betreibt.

Mehr als 50 verschiedene Aussteller bieten beim Markttreiben ihre Produkte an. Kunsthandwerker zeigen ihre Fertigkeiten. Das Angebot reicht von Glas in allen Varianten, Töpferwaren, Textilien, Lederwaren bis zu Holzprodukten in den verschiedensten Formen, teilt die Heimatpflege.Man kann lernen, wie Käse gemacht wird und Körbe entstehen. Am Tiffany-Stand können Kinder einen Spiegelrahmen mit Glas bekleben oder dem Glasbläser zeigen, wie schön auch sie Glas zaubern können.

Regionale Lebensmittel, Kräuter und Pflanzen stehen bereit, und für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Es gibt frische Allgäuer Kässpätzle mit Salat und natürlich Kaffee und Kuchen.

Im Zentrum der Veranstaltung stehen traditionell die Aktivitäten der Glasmacherkunst in der historischen Glashütte. Stefan Michaelis, Beate Wirth und andere Glaskünstler führen vor, wie man Glasgefäße und Kugeln aus dem Glasofen zaubert und im Oberhaus sind die Glasperlenwickler mit Gabi Hummel bei ihrer Arbeit zu bewundern.

Wer sich für die Geschichte der Glasmacher in der Adelegg interessiert, ist in das Glasmuseum eingeladen, wo man sich an einem Modell eine Übersicht über die Landschaft und die Standorte ehemaliger Glashütten informieren kann.

Zahlreiche Helfer sorgen für die Organisation des Markttreibens, zu dem wieder mehrere tausend Besucher erwartet werden. Von Schmidsfelden kann man auch Ausflüge und Wanderungen ins Eschachtal und das Adelegg-Gebirge unternehmen. Zur Geschichte der Glasmacher wurde eigens ein Themenweg, der Glasmacherweg, eingerichtet, der am Parkplatz in Schmidsfelden beginnt.

Das Markttreiben in Leutkirch-Schmidsfelden ist am Samstag, 11. Mai, ab 10 Uhr und am Sonntag, 12. Mai, ab 11 Uhr jeweils bis 18 Uhr geöffnet