Am Warntag gibt’s digitalen Probealarm

Landauf, landab heulen am Donnerstag, 10. September, anlässlich des ersten bundesweiten Warntags um 11 Uhr die Sirenen – zumindest dort, wo es noch welche gibt. Vielerorts bleibt es still, weil Sirenen auf Feuerwehrhäusern und Rathäusern verschwunden sind. Mittlerweile warnt man digital. Das Landratsamt legt Menschen im Kreis daher die offizielle Behörden-Warn-App Nina ans Herz, die kostenlos im App-/Play-Store verfügbar ist. Sie meldet Gefahren- und Wetter-Warnungen für den jeweiligen Aufenthaltsort und den Heimatort. In Friedrichshafen wird im Notfall zudem mit mobilen Lautsprecheranlagen gewarnt. Die Stadt testet stattdessen ihre digitale Notfallmeldung auf den städtischen Websites.