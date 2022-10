Am Sonntag wird’s bayrisch-gesellig: Es gibt „VolXtümliches“ in der Arche

Auch wenn es bereits lange nach dem bayrischen Weißwurst-Verzehr-Limit ist, serviert das Arche-Team am Sonntag, 9. Oktober, eben diese bei einem gesellig-integrativen Nachmittag von 14 bis 17 Uhr. Denn zu zünftiger Musik muss ja auch das Schmankerl passen. Das und Gäste, die gerne in Tracht kommen dürfen, wünschen sich die vier Musiker des Nachmittags. Natürlich gibt es auch Kaffee und Kuchen und im Spielzimmer bei Monika und Alissa Programm für die kleinen Besucher. Die Musikanten spielen „volxtümlich“ auf und verlangen keine Gage, weil sie die Aktion „Freunde schaffen Freude“ unterstützen wollen. Daher wird um eine Gabe in den Sammelhut gebeten. Anfragen bei Steffi Zengerle, Telefon 07327 / 9227688.