Unter dem Motto „Vom Dinkel-Korn zum Dinkel-Brot“ lädt der Verein Landwirtschaftliche Kultur- und Technikfreunde am Sonntag, 29. Juli, ab 10 Uhr zu einem Dinkelerntefest in die Lagerhalle des Neunheimer Kartoffelbauers und Direktvermarkters Anton Wagner nach Neunstadt in die Rohnholzstraße 28 ein.

Beim Dinkelerntefest zeigen die Technikfreunde aus Killingen, wie früher geerntet, gedroschen, gemahlen und gebacken wurde. Kinder können ihr eigenes Brot backen. Eine alte Breitdreschmaschine und ein Mühlenfahrrad sind in Betrieb, und die Dreschflegelfreunde Maihingen führen das Dreschen vor. Auch einen Prominentenwettbewerb mit Bürgermeister Volker Grab und Lippachs Ortsvorsteher Rudolf Haas ist geplant.

Kartoffelbauer Anton Wagner serviert Kartoffelgerichte, die Heimatsmühle stellt alte Getreidesorten vor. Die Imkerei Bauer aus Altmannsrot baut einen Schaukasten mit Bienen auf. Die Gärtnerei Schönherr aus Baldern stellt ihren Lieferservice vor. Die Metzgerei Fuchs aus Eigenzell grillt. Um Dinkelprodukte geht es bei Virngrund-Bäcker Pius Ehrler.

Die Veranstaltung beginnt um 10.30 Uhr mit einem Erntedankgottesdienst mit Pfarrer Anton Forner. Zum Frühschoppen und Mittagstisch spielt der Musikverein Röhlingen auf.