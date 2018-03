Am Sonntag gilt’s: Salem wählt

Am Sonntag ist Bürgermeisterwahl in Salem. So spannend wie vor acht Jahren wird es wohl nicht. Der einzige Kandidat ist Amtsinhaber Manfred Härle. Trotzdem lohnt es sich, zur Wahl zu gehen. Die SZ hat die wichtigsten Fakten zur Wahl zusammengetragen und beantwortet zentrale Fragen.

Manfred Härle ist der einzige Kandidat. Benötigt er eine bestimmte Stimmenzahl oder ein Quorum, um gewählt zu werden?

Bürgermeisterwahlen in Baden-Württemberg sind nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl durchzuführen. Bei der Mehrheitswahl besteht keine Bindung an die vorgeschlagenen Bewerber. Rechtsgrundlage dazu ist Paragraph 45 der Gemeindeordnung. Gewählt ist derjenige, der im 1. Wahlgang mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erreicht hat. Die tatsächliche Zahl der Wahlberechtigten oder die Wahlbeteiligung ist hierbei nicht maßgebend, sondern nur die Zahl der abgegebenen gültigen Stimmen, wobei wie gesagt, der Bewerber dann gewählt ist, der davon mehr als die Hälfte dieser gültigen Stimmen bekommen hat. Erhält keiner der Bewerber im ersten Wahlgang mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen so ist von Amts wegen eine sog. Neuwahl durchzuführen. Bei der Neuwahl ist derjenige Bewerber gewählt, der die höchste Stimmenzahl erreicht hat.

Kann man auch jemand anders wählen?

Der Wähler hat die Möglichkeit, den Bewerber/die Bewerberin dessen Name im Stimmzettel vorgedruckt ist oder eine andere wählbare Person wählen. Voraussetzung ist allerdings, dass diese Person das 25. Lebensjahr, aber noch nicht das 65. Lebensjahr vollendet hat. Möchte jemand eine andere wählbare Person wählen, so ist deren Name in die freie Zeile des Stimmzettels einzutragen durch zweifelsfreie Angabe von Familienname, Vorname, Beruf oder Stand und deren Anschrift zu bezeichnen. Der amtliche Stimmzettel enthält dazu die entsprechenden Hinweise und Ausführungen.

Wie viele Wahlberechtigte sind morgen aufgerufen, ihre Stimme abzugeben?

8584 Salemer dürfen ihr Kreuz machen. Das sind rund drei Viertel der in Salem lebenden Menschen. Die Einwohnerzahl liegt bei 11265 (Stand 31. Juli 2012).

Wie viele Menschen haben bereits per Briefwahl ihre Stimme abgegeben?

470 Umschläge sind bereits im Rathaus angekommen.

Wie viele Wahlhelfer sind am Sonntag im Einsatz?

Fast 100 Menschen werden am Sonntag dabei helfen, die Stimmen auszuzählen.

Wo kann man wählen?

In jedem Teilort gibt es ein Wahllokal, in den beiden größten Teilorten Neufrach und Mimmenhausen sind es jeweils zwei. Wo man seine Stimme abgeben kann, steht auf der Wahlbenachrichtigung, die jeder wahlberechtigte Salemer erhalten hat.

Wie erfahre ich das Wahlergebnis am Sonntagabend?

Am Sonntagabend wird das Wahlergebnis im Prinz Max in Neufrach verkündet. Je nachdem wie schnell ausgezählt wird, soll das Ergebnis laut Rathaus um 18 oder 19 Uhr da sein. Eine Abordnung des Musikvereins wird den Abend musikalisch umrahmen, und natürlich wird Manfred Härle eine Rede halten, wenn das Ergebnis feststeht.

Auch im Internet wird das Ergebnis natürlich zu finden sein: auf www.schwaebische.de/markdorf.