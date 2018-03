Denkt man an die vergangene Saison, dann ist das sonntägliche Spiel der Fußball-Bezirksliga (Anpfiff 15 Uhr) zwischen der TSG Hofherrnweiler und dem FV 08 Unterkochen nicht ohne Brisanz. Wir erinnern uns: Weil die TSG einen nicht spielberechtigten Jugendspieler eingesetzt hatte, musste Unterkochen den Meisterwimpel und den Aufstieg in die Landesliga abschreiben. Am Sonntag wird dieses Thema am Spielfeldrand sicher heiß diskutiert.

Und die TSG sorgte unter der Woche für weiteren Gesprächsstoff: Ex-VfR-Spieler und -Trainer Slobodan Pajic wird in der kommenden Saison TSG-Trainer (und ebenfalls Ex-VfR-Spieler) Günter Niggel beerben. Auch das Tabellenbild lässt ein spannendes Spiel erwarten. Die TSG (8./28 Punkte) und der FV 08 (7./29) sind Tabellennachbarn. Vor einer Woche lag noch die TSG vorn, verlor dann aber in Waldhausen, während Unterkochen mit Trainer Erhard Kühnhold im Häselbachstadion gegen Nattheim beim 3:3 zumindest einen Punkt holte. Das Hinspiel endete 1:1.

Noch einen Platz besser als Unterkochen steht der TV Bopfingen, der sich seit seinem Sieg beim Tabellenführer Schnaitheim eigentlich im Aufwind wähnte. Im Bezirkspokalhalbfinale am Mittwoch erhielten die Ipf-Kicker aber einen Dampfer, als sie gegen den Ligakonkurrenten Waldstetten trotz zahlreicher Chancen 0:1 verloren. Am Sonntag erwartet Bopfingen den 13. Böbingen, der beim vergangenen Spieltag beim 6:1-Sieg über Schlusslicht Mutlangen Selbstvertrauen tankte. Auch das Hinspiel im September entschied Böbingen mit 3:1 für sich.

Eine schwere Auswärtsaufgabe wartet auf den TV Neuler, der schon am Samstag um 15.30 Uhr zum Tabellenzweiten Sontheim antrittt. Neuler steht in einem dicht gedrängten Tabellenkeller als Zwölfter nur zwei Punkte besser da als Schlusslicht Mutlangen. Da der TV unter den Kellerkindern die schwerste Aufgabe ha, ist damit zu rechnen, dass die Neulermer Turner in die Abstiegszone rutschen.

Dort steht momentan der FC Röhlingen, allerdings in nicht aussichtsloser Position. Auch der FC hat ein schweres Auswärtsspiel vor sich, es geht zum Fünften Nattheim. Im Heimspiel gegen Waldstetten (3./38) kann der SV Waldhausen (4./37) am Sonntag seine Pokalwunden lecken. Im Halbfinale am Mittwoch unterlag der SVW dem A-Ligisten Ellenberg. Bei einem Heimsieg über den TSGV könnte das Team vom vorderen Härtsfeld auf Platz drei, vielleicht sogar auf Platz zwei klettern.