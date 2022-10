Am Neckar in Schwenningen entstehen 38 neue Wohnungen

Es ist ein Großprojekt, das der Bauträger, das Dauchinger Immobilien- und Bauprojekte-Unternehmen Strack-Klingk, bereits vor ein paar Jahren direkt am Neckar in Angriff genommen hat.

So habe man zwischen Landhaus- und Christian-Link-Straße die Grundstücke gekauft und die ehemaligen Mehrfamilienhäuser abreißen lassen, berichtet Geschäftsführer Harald Strack-Klingk beim Spatenstich.

Darüber hinaus wurde die Gänsäckerstraße, die Verbindung zwischen Landhaus- und Christian-Link-Straße, gekauft und enteignet. Im oberen Bereich wurde bereits vor rund zwei Jahren ein Studentenwohnheim errichtet. Mittlerweile ist man zusammen mit dem Bauunternehmen Hubert Storz aus Hardt sowie dem Schwenninger Projektentwickler, die Karl Altmann GmbH, mitten in der Realisierung des Neubauprojekts im unteren Bereich. Hier entstehen nebeneinander zwei Mehrfamilienhäuser mit jeweils 18 Wohnungen mit Balkon, Gartenzugang für die Erdgeschoss- beziehungsweise Dachterrasse für die Penthouse-Wohnungen.

Über die Hälfte ist schon verkauftHaus A ist schon relativ weit gediehen: Der Rohbau steht, 15 der 18 Wohnungen – Zielgruppe sind Alleinfinanzierer, Kapitalanleger oder auch Familien – mit einer Größe zwischen 50 und 125 Quadratmetern seien bereits verkauft, weiß Matias Rodriguez, der selbstständiger Handelsvertreter bei der LBS und somit für den Vertrieb der Wohnungen zuständig ist. Habe sich das Unternehmen Strack-Klingk früher selber um den Immobilien-Verkauf gekümmert, baut und setzt Harald Strack-Klingk seit einiger Zeit auf den Immobilien-Profi Rodriguez, der zusammen mit anderen Kollgen rund 30 000 Kunden im Schwarzwald-Baar-Kreis bedient und ein großes Netzwerk hat. Davon profitiere letztendlich auch ein Unternehmen wie Strack-Klingk. Im Oktober kommenden Jahres soll das erste Haus bezugsfertig sein. Von den 18 Wohnungen in Haus B – alle zwischen 45 und 116 Quadratmeter groß – sind bisher acht Wohnungen verkauft und zwei reserviert, sagt Rodriguez. Fertigstellung ist für April 2024 geplant

Gezielt habe er sich den Standort unterhalb der Rottweiler Straße für dieses Projekt ausgesucht, berichtet Harald Strack-Klingk. Die ruhige, aber trotzdem stadtnahe Lage sei schließlich perfekt, wie er findet – es gebe keinen Durchgangsverkehr, und man gelange später nur über den privaten Zuweg, die gekaufte Straße, zu den Häusern.

Doch wie es derzeit überhaupt mit der Lage am Immobilienmarkt aus? Die Energie- und Wirtschaftskrise mache natürlich auch davor nicht Halt, sagt Matias Rodriguez, nicht zuletzt durch den steigenden Zins. Viele Anleger reagierten mit Zurückhaltung, der Mietmarkt könne trotz Bedarf nicht mehr richtig bedient werden. Rodriguez sieht dabei aber uneingeschränkt die Vorteile eines Neubaus: Nicht nur die Energiepreise und somit auch die Nebenkosten würden höher, auch die Wahrscheinlichkeit, dass Bestandsgebäude in den kommen fünf bis zehn Jahren energetisch für viel Geld saniert werden müssten. Ein Neubau wie der in der Christian-Link-Straße – im Übrigen mit Pelletts beheizt – sei bereits energetisch aber auf dem neuesten Stand. Gut gedämmte Gebäude seien derzeit das A und O.

Für Geschäftsführer Harald Strack-Klingk ist indes wichtig, dass die Wohnungen einen "akzeptablen Kaufpreis" haben. Während andere Bauträger fünf- bis 6000 Euro pro Quadratmeter verlangten, gehe es beim Projekt "Wohnen am Neckar" bei 3800 Euro los. Bodenständigkeit und Qualität zudem seien Werte, auf die der Geschäftsführer voll und ganz setzt. So arbeitet das Unternehmen stets mit Handwerkerbetrieben und Firmen aus der Region zusammen und wickle ein Projekt Stück für Stück ab, statt "eine Masse parallel zu haben". Das habe sich bewährt. Und Harald Strack-Klingk weiß bei seiner 35-jährigen Berufstätigkeit schließlich, wovon er spricht.