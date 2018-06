Am Nägeleweiher fällt eine Eiche mit faulem Stamm

Herbert Deubele und seine Kollegen vom Isnyer Baubetriebshof sind in diesen Tagen in Sachen Baumschnittarbeiten unterwegs. Sachverständige hatten zuvor Bäume im gesamten Stadtgebiet begutachtet und deren Fällung mit einer Baumkommission beraten. Auch am Nägeleweiher machten die Sachverständigen einen faulen Stamm aus: Die Eiche wurde gefällt und gestern von Mitarbeitern des Baubetriebshofs in kleinere Stücke zerteilt. Kranführer Deubele hob die Einzelteile mit einem Greifarm auf einen Lastwagen. „Die Baumfällungen dauern eventuell noch bis kommende Woche“, sagt Alexandra Haug von der städtischen Grünplanung. Insgesamt stünden 17 zu fällende Bäume auf der Liste, unter anderem die Eiben am Ölberg. Dort soll es im Frühjahr aber eine Nachpflanzung geben. MP/SZ-Foto: Panzram