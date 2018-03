Am liebsten ein Hochbett mit Blümchen

Gutes bewegen, das will die Caritas gemeinsam mit der Schwäbischen Zeitung tun. In der Vorweihnachtszeit schildert die SZ Fälle, in denen es um Menschen geht, um unsere Nachbarn, die ein bisschen Hilfe, ein klein bisschen Unterstützung brauchen.

Ein Beispiel ist Ingrid (Name von Redaktion geändert). Sie ist alleinerziehend, lebt mit ihrer vierjährigen Tochter im westlichen Bodenseekreis in einer günstigen Mietwohnung. Nun braucht die Kleine ein Hochbett, und „alleine kann ich das nicht stemmen“. Darum hat sie sich an die Caritas gewandt, hofft auf Hilfe.

Kein Luxuswunsch

Dabei ist das Hochbett kein Luxuswunsch, sondern eine reine Notwendigkeit. Denn das Kinderzimmer ist einfach zu klein, um ein Bett zu beherbergen und trotzdem genug Platz zum Spielen zu haben. „Mit drei Schritten bin ich überall“, erzählt Ingrid von den beengten Zuständen im Kinderzimmer. Ein Hochbett soll die Situation verbessern, genug Platz schaffen, um alle Sachen der Vierjährigen in dem Zimmer zu verstauen.

Momentan schläft die Vierjährige in einem extra Bett in Ingrids Schlafzimmer. Aber das sei kein Zustand. Denn, so erzählt Ingrid, sie habe festgestellt, dass ihre Tochter und ihre Freunde gerne in ihrem Schlafzimmer spielen. „Da wo das Bett ist, wird auch gespielt.“ Das soll aber künftig im eigenen Kinderzimmer passieren.

Das Zimmer mit ihrer Tochter tauschen, das kann Ingrid nicht. Denn zum einen passe ihre Schlafzimmereinrichtung nicht in das Kinderzimmer und zum anderen sei ihr Schlafzimmer deutlich kälter als das Kinderzimmer, das wolle sie ihrer Kleinen nicht zumuten.

Wie das Bett aussehen soll, darüber hat sich Ingrids kleine Tochter schon Gedanken gemacht. Weiß soll es sein, am liebsten mit rosa Herzchen und einer Rutsche. „Die macht im Preis kaum etwas aus“, sagt Ingrid, die schätzt, dass ein solches Bett zwischen 300 und 800 Euro kostet.

Über kurz oder lang, sagt Ingrid weiter, brauche ihre Tochter sowieso ein neues Bett, unabhängig von der beengten Raumsituation. Das, in dem sie derzeit schlafe, habe sie geschenkt bekommen, und das sei inzwischen auch schon 15 Jahre alt.