Am Grab von Alois Mack

ROSENBERG (afi) - Eine große Trauergemeinde hat von Alois Mack, der nach längerer Krankheit im Alter von 78 Jahren gestorben ist, Abschied genommen. Pfarrer Martin Danner bezeichnete Mack im Requiem in der Pfarrkirche Rosenberg als einen Menschen, der viel gemacht habe, sehr beliebt und ein Schaffer gewesen sei. Mack habe die Musik geliebt, sei über 60 Jahre lang Musiker im Musikverein gewesen und beim Liederkranz. Er habe sich auch für das Gemeinwohl engagiert und sei fast 50 Jahre bei der Rosenberger Feuerwehr aktiv gewesen.

Bei der Aussegnung bezeichnete der Vorsitzende des Musikvereins, Matthäus Knecht, den Verstorbenen als einen guten Kameraden. Mack sei stets zu einem Spaß aufgelegt gewesen, und wenn man ihn gefragt hätte, sei er immer da gewesen, eine Stütze für den Musikverein und beliebt bei Jung und Alt. 1996 wurde Mack zum Ehrenmitglied ernannt, 2016 erhielt er die Ehrennadel in Gold mit Diamant für 60 Jahre Musizieren. „Das Leben eines Schaffers ist zu Ende gegangen. Die Erinnerung aber bleibt“, so Knecht. Auch der Liederkranz trauert um Alois Mack, der am 1. Januar 1958 im Alter von 17 Jahren beigetreten sei. Über 60 Jahre habe er dem Verein die Treue gehalten.

Der Kommandant der Feuerwehr, Bruno Knecht, bezeichnete Mack als Vorbild nicht nur in seiner Familie, sondern auch als Kamerad bei der Feuerwehr. Mi 30 Jahren trat Mack 1970 der Wehr bei und sei immer zum Helfen bereit gewesen. Mack trug die Leistungsabzeichen von Bronze bis Gold. 1971 wurde er zum stellvertretenden Kommandanten gewählt. 1995 erhielt er das silberne Feuerwehrehrenabzeichen für 25 Dienstjahre.

Der Musikverein unter Ulrich Maierhöfer begleitete Requiem und Beisetzung. Über dem Grab von Alois Mack senkten sich Vereinsfahnen zur letzten Ehre.