Am Glombigen erwacht der Groggendäler zu neuem Leben

Mit dem Glombigen haben die Narren endgültig das Sagen in Ehingen. Seit dem frühen Morgen war bei strahlendem Sonnenschein buntes Treiben in der ganzen Stadt angesagt.

Ganz ungeduldig warteten die Schüler schon seit den frühen Morgenstunden auf den traditionellen Besuch der Narren am Glombigen. Punkt 10 Uhr war es dann soweit: Die Ehinger Dämonen, Kügele und Hexen befreiten Schüler wie Lehrer von der Last des Unterrichts und verwandelten die Flure der Schulen in wenigen Minuten zur Narrenhochburg. Zur Musik der Stadtkapelle hüpften und tanzten die kleinen Narren umher. Auch die Narren hatten sichtlich Freude an dem herzlichen Empfang der Schüler.

Vor dem großen Spektakel am Nachmittag mit allen Vorführungen der Gruppen haben sich die Narren mittags in der Verladehalle der Berg Brauerei gestärkt. Dort gab es zum Empfang massig Leberkäse und Bier, um eine gute Grundlage für den Tag zu schaffen.

Hunderte kleiner Mäschgerle waren zum Kinderball gekommen, um zusammen mit dem Pfannenmate, Muckenspritzer und Hexen eine zünftige Party für kleine Leute zu feiern. Aus voller Kehle sangen sie „1850 so“, „Rutscht a Hexe da Ochsabuckel na“ und das Matelied, um Kügele vom Pfannemate einzufangen, und freuten sich auf ein tolles Programm der allerjüngsten Narren. Eingestimmt von Bebbe Manz, Thommy Kramer und seiner Leah begrüßten sie die allerkleinsten Hexen, die als kunterbunte lustige Clowns ihre Zuschauer begeisterten. Wenn solche Superhelden wie die kleinen Dämonen sie des Nachts beschützen, muss kein Kind mehr Angst haben. Allerliebst, mit welchem Charme sich die Allerkleinsten – manchmal gerade drei Jahre alt – der Narrenzünfte auf der Bühne bewegten. Die kleinen Kügele hatten sich in wilde Tiere verwandelt und tanzten zu der Musik aus „König der Löwen“. Die etwas größeren Kügele taten das zu Musicalmelodien aus „Mamma Mia“, „High School“ und „Camp“. „Katchi“ ist ein angesagter Song, zu dem die Junghexen als Cheerleader tanzten. Etwas älter waren die Melodien, die sich die jungen Dämonen für ihre Reise nach Bella Italia gewählt hatten. Mit allen Akteuren und den Kindern aus dem Publikum endete ein toller Kinderball.

Zum 60. Mal sind die Büttel beim Landratsamt vorgefahren, um ihre Dixies aufs Neue zuzulassen. Landrat Heiner Scheffold, im Kostüm eines Landvogtes, begrüßte sie mit den Worten: „Willkommen, Ihr grüne Büttelschar.“ Und wunderte sich, dass sie nur mit einem Dixie unterwegs waren. „Ist der andere schon im Museum oder wird er umgerüstet? Es ist wichtig, dass ihr wegkommt vom Gestank, um ein Fahrverbot in Ehingen zu vermeiden“, mahnte Scheffold. Ein objektives Gestankmessgerät hat seine Behörde entwickeln lassen – was zählt, sei nur die Nase der Damen von der Zulassungsstelle. Ein Sonderkennzeichen ist die Lösung, denn die Dixies sind wertvoll trotz Lärm und Gestank, hat der Landrat erkannt. Die Büttel selbst haben ein eigens Testverfahren entwickelt, den Büttelschnüffeltest, den Annika Buck und Jasmin Barth von der Zulassungsstelle ausprobieren durften. Armin Frey wurde diesmal mit dem Orden vom rollenden Reifen geehrt und dann endlich gab es für die Büttel ihre dringend benötigten Grundnahrungsmittel Schwarzwurst und Bier.Dermaßen gestärkt, machten sie sich auf den Weg zum Finanzamt, von sportlich gestählten Reitern, Judokas, Fußballern, Golfern, Rugbyspielern und Rennfahrern wurden sie dort empfangen. „Wie eine Lawine rollen sie an“, fanden die Finanzbeamten, die ihre Behörde wegen politischer Begehung geschlossen hatten. „Wenn ihr mal elektrisch kommt, können wir euch die Steuer erlassen“, hieß es im Finanzamt. Die Büttel setzten eher auf Kooperation und boten die Dienste ihrer eigenen Steuereinzugstruppe an, die wie Scharfrichter aussahen oder harmlos verkleidet als Putzfrau im Darknet aufräumen wollten. Die stellvertretende Chefin Susanne Hantke ermunterte die Büttel, in die Welt aufzubrechen und dort dieses segensreiche Tun fortzusetzen. Für besonders brisante Länder gab sie ihnen gleich die Nummernschilder für den Dixie mit.

Das Interims-Festival hatten die Büttel am Nachmittag aufs Korn genommen und ihre eigene Version mit modernem Theater, Tanz und Wissenschaft präsentiert. So lernten die Zuschauer nicht nur, wie die Kartoffel auf die Alb kam, sondern auch, warum die Venus vom Hohle Fels keinen Kopf mehr hat. Als Höhepunkt schwebte der Ikarus vom Lautertal über den Alexanderplatz und zum krönenden Abschluss schwebten Michael Jackson, Elvis Presley und Marilyn Monroe über die Bühne.

Blamiert haben sich wie jedes Jahr die Muckenspritzer am Ochsenberg. Als das Mädchen den Feuerwehrleuten klarmachte, dass sie nur auf Mücken zielen, wurden die Löschversuche beendet und die Feuerwehrleute packten geknickt zusammen. Zusammen mit der Mate-Kapelle und dem Spielsmannszug schunkelten die Muckenspritzer, bis es zum Marktplatz ging.

Dort standen schon die Kügele parat, die mit ihrem Tanz auf den Höhepunkt des Abends einstimmten: die Wiedererweckung des Groggendälers, der bis zu diesem Zeitpunkt auf dem Grund des Groggensees geschlafen hatte.

Tausende Zuschauer – mehr als jemals zuvor – waren bei Einbruch der Dämmerung rund um den Groggensee versammelt, um die Ausgrabung des Groggendälers zu verfolgen. Mit Booten schipperten die Dämonen über den See und suchten mit Fackeln nach ihrem Oberhaupt. Zusammen weckten die Anwesenden den Groggendäler, die Wilden Weiber stärkten das Untier mit ihrem leuchtenden Trank, der schon über dem Feuer köchelte. Danach erhellte ein fulminantes Feuerwerk den nächtlichen Himmel.

Ganz zum Schluss musste Oberbürgermeister Alexander Baumann noch den Rathausschlüssel an den Spritzenmuck übergeben und die Hexen räumten das Verwaltungsgebäude und sprangen akrobatisch über das Feuer. Danach nahm die Party in Kügeleshausen ihren Lauf.