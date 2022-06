Am Fronleichnamstag zum Gartenfest nach Dietershofen

Das Vereinsgeschehen in der kleinen Ortsteilgemeinde Dietershofen von Meßkirch litt auch wie viele Andere unter der zweijährigen Corona-Pandemie, wie der Vorsitzende Thomas Schneider vom Narrenverein „Mühle Vere“ zu verstehen gab. „Doch jetzt wollen wir wieder in unsere alte Tradition einsteigen und feiern am Fronleichnamstag unser bekanntes Gartenfest mit Überraschungen für unsere Gäste, Groß und Klein.“

Ein erster Treffpunkt ist ab 10 Uhr auf dem angrenzenden Gelände beim Alten-Feuerwehrhaus mit dem Oldtimer-Treffen von Autos, Bulldoggen und Traktoren. Jeder Fahrer der am Donnerstag bei der Oldtimer-Schau teilnimmt erhält als Anerkennung ein Freigetränk. Für die musikalische Unterhaltung spielen ab 11 Uhr zum Frühschoppen und über die Mittagszeit hinweg die Rengetsweiler-Musikanten mit einem ausgewählten Stimmungsprogramm.

Damit sich alle Gäste beim Gartenfest in Dietershofen, egal wie das Wetter wird, wohl fühlen, steht neben der Feuerwehrhaus auch die Freifläche als Terrasse für Verfügung. Der bekannte Alleinunterhalter Markus Wolfensberger sorgt ab 15 Uhr mit Musik und fröhlichem Gesang für Abwechslung und Unterhaltung. Ein besonderer Spaß wird auch wie in früheren Jahren wieder aufgenommen, das Entenrennen im Ringgenbach, der unmittelbar am Festgelände vorbeifließt. Entenverkauf ist ab 11 Uhr mit einem Startgeld von 3,50 Euro je Ente. Der Start ist um 16 Uhr mit anschließender Preisverteilung. Als ersten Preis gibt es einen Rundflug für eine Person. Zweiter Preis sind zwei Eintrittskarten für den Europark in Rust, weitere Preise sind Gutscheine die zu gewinnen sind.

Auch ein gewohnt fröhlicher Feierabendhock ist am Freitag, 17. Juni, ab 17 Uhr beim Gartenfest in Dietershofen mit musikalischer Unterhaltung von „Hoim@sound“, wie sich der Vorsitzende Thomas Schneider äußerte, der wie in früheren Jahren, wiederum viele Gäste an den beiden Tagen begrüßen möchte.