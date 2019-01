Am Ende ist die Enttäuschung groß

Anna-Maria Wagner vom KJC Ravensburg hat bei den deutschen Judomeisterschaften den dritten Titel in Folge verpasst. In der Stuttgarter Scharrena musste sich die 22-Jährige am Samstag ihrer großen Rivalin Luise Malzahn geschlagen geben. Wagner war mit der Silbermedaille nicht zufrieden. Aber es hätte noch schlimmer kommen können.

Die Meisterschaft hatte für Wagner am Samstagvormittag gerade erst begonnen. Doch beinahe wäre sie auch ganz schnell wieder zu Ende gewesen. In der ersten Runde der Gewichtsklasse bis 78 Kilogramm traf die Titelverteidigerin auf Raffaela Igl vom TSV Abensberg. Die Fünfte der Olympischen Jugendspiele von Buenos Aires im vergangenen Oktober sorgte fast für eine Überraschung. „Sie ist sehr unbequem zu kämpfen, sehr schwer zu werfen“, lobte Wagner ihre Gegnerin. Doch nach mehr als sechs Minuten Kampfzeit, und damit schon längst in der Verlängerung, schaffte die Kämpferin des KJC Ravensburg die entscheidende – und erste – Wertung.

Viel Kraft gelassen

Wagner hatte sich durchgebissen. Aber sie hatte viel Kraft gelassen. Im Gegensatz dazu siegte Luise Malzahn vom SV Halle/Saale in der ersten Runde gegen Franziska Krist bereits nach sieben Sekunden. Wagner war die Anstrengung nach dem Kraftakt gegen Igl im Kabinengang anzusehen. Richtig glücklich sah die 22-Jährige nicht aus. Die pure Zuversicht strahlte sie auch nicht aus. „Da habe ich mir gedacht: Was habe ich mir da nur angetan?“, sagte Wagner. Denn unter der Woche war sie stark erkältet, sogar eine Absage für die DM stand im Raum.

Doch im weiteren Verlauf gab sich die Ravensburgerin keine Blöße mehr. „Ich habe mich von Kampf zu Kampf gesteigert“, meinte Wagner. In der zweiten Runde hatte der Hallensprecher die Paarung noch nicht komplett vorgestellt, da hatte sie ihre Gegnerin Lara Lewandowitz bereits mit Ippon besiegt. Auch im Viertelfinale gegen Hanna Rollwagen (Judo in Holle) ging es nur knapp eine Minute. Im Halbfinale gegen Teresa Zenker vom SV Halle ging Wagner erst mit 1:0 in Führung und sorgte dann mit einem schönen Wurf für den nächsten Ippon-Sieg, also die vorzeitige Kampfentscheidung.

Anspannung fällt etwas ab

Nach diesem Kampf fiel ein wenig Anspannung ab, sie lächelte, umarmte ihren württembergischen Landestrainer und holte sich kurz darauf auf der Tribüne die Glückwünsche von ihren Eltern und ihrer KJC-Heimtrainerin Christa Hoffmann ab.

Ihre härteste Konkurrentin – nicht nur um den deutschen Meistertitel, sondern auch um das Olympiaticket für Tokio 2020 – blieb am Samstag in der Scharrena den ganzen Tag über souverän. Malzahn, die Fünfte der Olympischen Spiele 2016 in Rio de Janeiro, bezwang Annalena Stapper und Ileana Böttcher ohne große Probleme. Im Halbfinale gegen Marie Branser profitierte Malzahn von drei Verwarnungen gegen ihre Gegnerin, was automatisch zum Sieg für die Favoritin führte.

Es kam also im Finale zum Topduell der momentan besten deutschen Judokas in der Gewichtsklasse bis 78 Kilogramm. Malzahn ging als leichte Favoritin auf die Matte. Im vergangenen Jahr war die Kämpferin aus Sachsen-Anhalt in Stuttgart überraschend an der späteren Vizemeisterin Julie Hölterhoff gescheitert. Hölterhoff fehlte in diesem Jahr – auch Maike Ziech, drittbeste Deutsche in dieser Gewichtsklasse, war bei der DM nicht am Start.

Das Finale war eine ausgeglichene Angelegenheit. „Es war ein schöner, spannender Kampf, es hat Spaß gemacht zu kämpfen“, sagte Wagner. Einzig der Ausgang des Kampfes stellte die Ravensburgerin nicht zufrieden. „Ich habe mich gut gefühlt, schade, dass ich doof gefallen bin.“ Allerdings setzte Malzahn auch einen guten Griff an. Trost gab es für Wagner von ihrer Mutter und von Trainerin Christa Hoffmann. „Sie hat gut gekämpft.“ So richtig trösten konnten sie diese Worte allerdings nicht.