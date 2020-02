Die ungünstigen Wetter- und Windprognosen haben die Organisatoren des Neulermer Faschingsumzugs lange in Atem gehalten. Letztlich durften aber alle großen Motivwagen auf die Strecke. In diesem Jahr nahmen 37 Gruppen am Faschingsumzug in Neuler teil.

Die Wetter- und Windprognosen für den Neulermer Faschingsumzug waren alles andere als erfreulich. „Wir haben die Wettersituation im Vorfeld sehr intensiv beobachtet. Ich muss gestehen, wir hatten da einige Bedenken, was die Sturmböen betrifft“, sagte der Feuerwehrkommandant der ...