Am Binokelturnier des SV Bronnen nehmen 33 Spieler teil.

Spannende Spiele haben 33 Skat- und Binokelspieler beim Turnier des SV Bronnen im Bronner Bürgerhaus erlebt. Erstmals in der nun 28-jährigen Turniergeschichte waren mehr Skat- als Binokelspieler am Start. Skatspieler Siggi Maul nahm als einziger an allen 28 Veranstaltungen teil. Turnierleiter Werner Knör (links) konnte nach etwa fünf Stunden Spielzeit die Sieger küren. Beim Binokel konnte Alfred Pees (Dritter von rechts) mit 10 024 Punkten den ersten Platz erringen. Dahinter folgten Karl Knittel (Vierter von rechts) mit 8415 Punkten, Wolfgang Göckel (Zweiter von rechts) mit 8000 Punkten, Vorjahressieger Matze Lieb mit 7992 Punkten und und Ewald Thiel mit 7860 Punkten. Beim Skat hatte Harun Aygün (Vierter von links) das beste Blatt, er kam auf 1926 Punkte. Knapp dahinter platzierten sich Antonio Bravo (Dritter von links) mit 1853 Punkten und Milan Radanovic (Zweiter von links) mit 1848 Punkten. Hauchdünn das Treppchen verpasst hatte Karl-Anton Aigner mit 1846 Punkten gefolgt von Heinz Brillert mit 1620 Punkten. Bei der Siegerehrung, die von Werner Knör und dem Vorsitzenden Berthold Lieb vorgenommen wurde, konnten alle Spieler wertvolle – zum Großteil gesponserte – Sachpreise in Empfang nehmen.